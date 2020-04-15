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15 квітня • оновлено в 17:35
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Печеніги та половці: боєць UFC Волков процитував фейк Путіна, заявивши про "самоізоляцію або смерть"

1.3т
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Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Олександр Волков використовував слова президента РФ Володимира Путіна про печенігів та половців, коментуючи ситуацію з коронавірусом.

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На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Волков продемонстрував готовність до боротьби з пандемією. Він запостив фото, на якому зображений в масці, двома величезними скалками і футболці з написом "Самоізоляція або смерть. Quarantine division".

"До нападу половців і набігам печенігів готовий!" – зазначив боєць в коментарі під знімком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна впорається з коронавірусом так само, як колись впоралася з печенігами та половцями. Главі Кремля нагадали, що в ті часи Росії ще не існувало, змусивши прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова виправдовуватися за безглузде висловлювання президента.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особа
Володимир Путін
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