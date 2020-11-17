Parimatch запускає власний магазин

Parimatch запустив принципово новий для себе проект – PM Store. Даний проект є офіційним магазином бренду, де представлені товари з унікальним дизайном в дусі PM.

9 листопада запустився інтернет-магазин pmstore.com. Основу асортименту склав кежуал одяг, одяг для спорту, а також сучасні аксесуари в стилі PM.

Основна мета проекту – це продовження історії Parimatch в повсякденному житті. Філософія PM Store створювати не просто мерч, а речі які об'єднують людей. Ключовою особливістю продуктів, представлених в pmstore.com є стиль і передача настрою бренду через вироби. Це саме той випадок, коли продукт говорить сам за себе і виходить за рамки звичного уявлення про "мерч". Команда проекту в першу чергу сфокусувалася на якості та дизайні продукції, щоб кожному клієнту було приємно носити будь-який з товарів в повсякденному житті.

В PM Store зараз представлено кілька напрямків:

PM Life – повсякденний одяг для чоловіків і жінок у вигляді футболок, худі, світшотів тощо

PM Sport – чоловічий одяг для занять спортом і аксесуари

PM Game – товари для дозвілля

У перспективі асортимент магазину буде поповнюватися новими колекціями, в тому числі й тематичними.

"Ми віримо в те, що PM Store здивує не тільки тих, хто знайомий з брендом Parimatch, але і просто фанатів спорту та активного способу життя" – каже команда PM Store.