Parimatch – титульний партнер Чемпіонату Європи з художньої гімнастики 2020

Parimatch став титульним партнером яскравої спортивної події – Чемпіонату Європи з художньої гімнастики 2020, який відбудеться у Києві з 26 по 29 листопада.

Україна прийматиме 36-ий Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у столичному Палаці спорту з 26 по 29 листопада. Минулого разу Київ приймав континентальну першість з художньої гімнастики у 2004 році.

Майже півтори сотні гімнасток з 24 країн розіграють 8 комплектів нагород. До Києва приїдуть такі зірки художньої гімнастики, як бронзова призерка Чемпіонату світу 2019 року Ліной Ашрам (Ізраїль), срібна призерка Чемпіонату Європи 2019 року Аліна Горносько (Білорусь), бронзова призерка Чемпіонату Європи 2019 року Катрін Тасєва (Болгарія) та багато інших.

Важливість цих змагань для спортсменок та тренерів важко переоцінити. Після вимушеної паузи ця континентальна першість повертається та дає можливість знову відчути дух великих змагань. Крім того, цьогорічний Чемпіонат Європи – це найбільші спортивні змагання в українському та європейському спорті з моменту початку пандемії.

Важливо відмітити, що напередодні старту Чемпіоната Європи змагання отримали сильного партнера, мецената спорту №1 в Україні, компанію Parimatch. Символіка Parimatch буде розміщена на купальниках і тренувальній формі Національної збірної команди України з художньої гімнастики. Також лого Parimatch з'явиться навколо килима для виступів гімнасток та інших локаціях Палацу спорту, в якому пройде європейська першість.

Представник Parimatch Вадим Місюра: "Підтримка художньої гімнастики – це вихід на нові горизонти партнерства. Художня гімнастика безсумнівно - один із найкрасивіших у світі видів спорту і для нас дуже важливо, аби європейська першість пройшла на найвищому рівні. Зараз всі ми переживаємо непрості часи, але за допомогою спорту ми можемо подарувати людям справжнє свято, підняти їм настрій та зарядити на перемогу".

Перший віце-президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна: "Художня гімнастика України завжди була трендсеттером у світі спорту. Ми сучасні, професійні, сильні та яскраві. З підтримкою такого сильного міжнародного партнера як Parimatch ми отримуємо новий поштовх для розвитку. Це дуже крута співпраця, яка показує, що спорт і художня гімнастика завжди у моді, сюди варто приходити, займатися і заряджати цей світ. Відтепер ми будемо заряджати цей світ спільно з Parimatch".