Parimatch розігрує 5 подорожей на двох в Татри

Parimatch оголошує про старт крутої акції "Ставка на зиму", яка стане справжнім передноворічним подарунком і не дасть занудьгувати в холодні зимові будні. Акція стартувала 9 грудня і триватиме до 29 грудня. Так що є ще маса часу, щоб виграти неймовірні призи від Parimatch.

Серед подарунків багато цікавого, це бездепозитні бонуси, бонуси до депозиту, бонуси в казино, а також суперпризи. Кожен учасник може виграти подорож на двох у Татри, iPhone 11 Pro Max 256GB, Смартфон Samsung Galaxy Note 10 N970F Black, Телевізор Samsung 43 "4K Smart TV і багато іншого. Сума призового фонду – 600 тисяч доларів. Так що подарунків вистачить на всіх.

Необхідно лише натиснути кнопку "Брати участь" і почати набирати бали. Вони нараховуються за виграшні ставки на акційні види спорту, які будуть встановлюватися щотижня. Бали можна заробити за виграшні ординари з коефіцієнтом 1,5 і вище, а також за вдалі ставки на акційні експреси.

За виграшний ординар зі ставкою від 1 долара нараховується - 10 балів. Ставка від 3 доларів принесе 40 балів, від 10 доларів - 150 балів і від 50 доларів - 850 балів. Експреси ж принесуть вдвічі більше балів.

Самі ж призи розподіляються випадковим чином при прокручуванні спеціального спіна. Щоб прокрутити його один раз і виграти приз досить заробити всього 10 балів. Тобто, всі призи можна отримати, граючи саме на акційному балансі.

Щотижня будуть визначатися три акційних види спорту, на які і потрібно буде робити ставки. Дати ігрових тижнів такі: 9-15 грудня, 16-22 грудня і 23-29 грудня.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!