Parimatch підтримає перший Кубок України з кіберспорту

На початку 2021 року в Україні пройде Кубок з кіберспорту з дисципліни CS:GO. Старт змагань заплановано на другу половину січня. Наразі команди проходять реєстрацію. За перше місце боротимуться гравці з усією країни. Щодо призового фонду, то він чималий - 250 тисяч гривень.

Турнір відбудеться за підтримки Міністерства молоді та спорту України, а партнером змагань виступить бренд Parimatch – провідний букмекер в світі кіберспорту, який має великий міжнародний досвід підтримки кіберспортивних змагань.

Переможець Кубку України стане відомий на початку весни. Під час першого відбіркового етапу буде визначено топ-12 команд. У фінальну ж частину потрапить 6 найкращих команд. Участь у турнірі абсолютно безкоштовна.

Варто відзначити, що це перші масштабні змагання, які пройдуть після того як кіберспорт було визнано видом спорту в Україні. Гравці з України вже відомі по всьому світу. Але кіберспорт і до цього активно розвивався у нашій країні за підтримки бренда Parimatch, який регулярно реалізовував цікаві турніри з різних видів кіберспорту та став партнером таких визначних команд як Fnatic, Virtus.Pro, Team Spirit та Hellraisers. Також амбасадором компанії є Данило Zeus Тесленко – жива легенда Counter Strike.

З визнанням кіберспорту як офіційного виду спорту в Україні підтримка та популярність українського кіберспорту буде лише зростати. Це відчують на собі як гравці, так і вболівальники, всіх їх чекають ще більше цікавих турнірів, які подарують безліч яскравих та фантастичних емоцій.

Вадим Місюра, представник Parimatch: "Parimatch - сучасна та інноваційна компанія, тому ми просто не могли не підтримати такі грандіозні змагання як Кубок України. Сьогодні кіберспорт - це запальні емоції та драйв. Недарма його було визнано видом спорту на державному рівні. Серед вболівальників кіберспорту мільйони людей, і це тільки в Україні. Для молоді це стиль життя і майбутнє, яке вже наступило".