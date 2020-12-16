Parimatch Foundation передав кисневі концентратори трьом київським лікарням

Марія Шевчук
Марія Шевчук
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Parimatch Foundation

Збільшення кількості захворювань коронавірусом спричинило за собою необхідність забезпечити медичні заклади спецапаратурою, яка потрібна для порятунку важкохворих пацієнтів. У зв'язку з цим міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation закупив і передав кисневі концентратори трьом столичним лікарням. Тим самим фонд продовжив допомагати українським лікарям протистояти пандемії коронавірусу.

В середині жовтня лікарні по всій країні масово заявляли про гостру нестачу кисню. За даними громадськості, з 37 тисяч ліжко-місць тільки 11-13 тисяч обладнані для киснезалежних пацієнтів. Водночас в країні було зафіксовано різкий стрибок захворювань "ковідом" з ускладненнями. Серед причин — сезонне загострення респіраторних захворювань і активна соціалізація.

Щоб запобігти колапсу в медустановах, український уряд аврально виділив субвенцію в розмірі 570 млн. грн. на забезпечення лікарень киснем. Поки поліклініки знаходилися і знаходяться в очікуванні нових партій кисневого устаткування, український бізнес оперативно включився в доукомплектування столичних клінік. Так, Parimatch Foundation придбав 9 кисневих концентраторів для київських міських клінічних лікарень №1, №7, №12.

"Ми одні з перших бізнес-структур в Україні почали надавати системну допомогу лікарням. І постійно тримаємо руку на пульсі. Коли восени інфраструктура охорони здоров'я зіткнулася з нестачею кисню, ми відразу акумулювали власні ресурси та запропонували допомогу. Виявилося, медики особливо потребують кисневих концентраторів для пацієнтів з ускладненням від COVID-19. У стислі терміни організували пошук, закупівлю і логістику апаратів київським лікарням", - розповідає Катерина Білоруська, президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation.

Головні лікарі констатують: кожен кисневий концентратор — на вагу золота. У лікарні все частіше надходять госпіталізовані пацієнти з сатурацією нижче 92%. Саме киснева терапія підвищує рівень кисню в крові та покращує загальні показники життєдіяльності пацієнта.

Лікарі акцентують увагу, що закуплені Parimatch Foundation концентратори дозволяють більш якісно та оперативно надавати своєчасну медичну допомогу.

"Завдяки новим концентраторам ми опинилися в більш захищеній позиції в частині кисню. Чи зможемо надавати допомогу пацієнтам середньої та тяжкої складності під час будь-яких несприятливих періодів. Хочемо сказати всій команді фонду величезне спасибі за цей благодійний жест", - резюмував Олександр Іванько, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1.

Нагадаємо, керівництво Parimatch Foundation буквально з перших днів пандемії почало набувати та доставляти дефіцитне устаткування київським і регіональним медичним установам. Завдяки соціально стрімкому бізнесу в опорних лікарнях Чернівецької, Івано-Франківській та Львівській областях з'явилися апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Київська міська клінічна лікарня отримала довгоочікувані монітори стану пацієнта, а столична міська лікарня №4 - аналізатор крові. Крім того, перераховані медичні установи отримали засоби індивідуального захисту, щоб лікарі відчували себе в безпеці під час боротьби з наслідками пандемії.