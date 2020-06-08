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8 червня • оновлено в 23:52
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Паралімпійські чемпіонку в РФ поліцейські назвали інвалідом на голову

1.6т
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Російська паралімпійська чемпіонка з плавання Оксана Савченко стала жертвою образ з боку інспекторів ДАІ.

Як розповіла спортсменка на свій сторінці в соціальній мережі Instagram, інцидент стався в Уфі. Савченко показала відео конфлікту з лейтенантом на прізвище Янишев. Поліцейські зупинили представницю паралімпійського руху, проте, що саме стало причиною сварки, незрозуміло, пише zona.media.

Паралімпійські чемпіонку в РФ поліцейські назвали інвалідом на голову

Instagram Оксани Савченко

"Клоунаду тут не влаштовуйте, інваліде. Чи ви інвалід на голову? Ви інвалід фізичний чи моральний? Ну ви ж ходите", – заявив інспектор в розмові зі спортсменкою. У відповідь Савченко обурилася таким ставленням з боку даішників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазова чемпіонка Європи з Росії Дар'я Клішина відмовилася голосувати за поправки до Конституції.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
плавання
Місце
Росія Уфа
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