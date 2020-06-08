Паралімпійські чемпіонку в РФ поліцейські назвали інвалідом на голову

Російська паралімпійська чемпіонка з плавання Оксана Савченко стала жертвою образ з боку інспекторів ДАІ.

Як розповіла спортсменка на свій сторінці в соціальній мережі Instagram, інцидент стався в Уфі. Савченко показала відео конфлікту з лейтенантом на прізвище Янишев. Поліцейські зупинили представницю паралімпійського руху, проте, що саме стало причиною сварки, незрозуміло, пише zona.media.

Instagram Оксани Савченко

"Клоунаду тут не влаштовуйте, інваліде. Чи ви інвалід на голову? Ви інвалід фізичний чи моральний? Ну ви ж ходите", – заявив інспектор в розмові зі спортсменкою. У відповідь Савченко обурилася таким ставленням з боку даішників.

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