"Паніка не на порожньому місці": Ягудін назвав головний наслідок коронавiрусу

Олімпійський чемпіон із фігурного катання Олексій Ягудін упевнений, що пандемія коронавiрусу назавжди змінить життя людей.

Олексій Ягудін

"Я думаю, так само, як і колись, не буде взагалі ніде і в жодному з напрямів. Такого життя, яке було всього кілька місяців тому, я думаю, що не буде на 99%. Це стосується не тільки нашого життя, але і всього світу. Зараз просто йде переділ світу. Порівняно з великим, середнім або малим бізнесом – ми нікчеми", – заявив спортсмен в ефірі подкасту Sportcast 5.2.

Ягудін вважає, що на планеті склалася непроста ситуація.

"Складна ситуація? Так. Чи вірю я в потужну силу коронавiрусу? Ні. Чи варто дотримуватись рекомендацій, які нам дають? Звичайно, так, тому що ми не професіонали в цьому. Але я вважаю, що ця паніка, істерія не на порожньому місці, але і світу такого, яким він був раніше, вже не буде", – підсумував фігурист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський нападник американського хокейного клубу "Піттсбург" Євген Малкін висловився з приводу ситуації з коронавірусом у США, описавши жах у Нью-Йорку.