Пакьяо поставив ультиматум Мак-Ґрегору

Максим Іншаков Інші види спорту 18:35, 1.10.2020 Оновлено: 19:43, 1.10.2020

Чемпіон WBA у напівсередній вазі Менні Пакьяо заявив, що бiй із колишнім чемпіоном UFC у двох дивізіонах Конором Мак-Ґрегором за правилами боксу відбудеться тільки в тому разі, якщо він стане одним із промоутерів.

Філіппінець зазначив, що нині у нього немає контракту з Paradigm Sports Management, яка управляє справами Мак-Ґрегора.

"Я заснував свою власну компанію Pac Sports and Entertainment і готовий дати фанатам те, що вони хочуть, –захопливий бій із Конором. Цей бій відбудеться тільки на умовах, якщо я буду со-промоутером цієї події. Спасибі, і хай благословить вас бог", – сказав Пакьяо в інтерв'ю Boxingscene.

Поєдинок легендарного філіппінського боксера Менні Пакьяо і зірки Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора Мак-Ґрегора заплановано на початок майбутнього року.

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