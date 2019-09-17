"Пачка соди": офіційний талісман Олімпіади-2020 викликав ажіотаж в мережі

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні представив офіційний талісман змагань.

Їм стала панда Бін Двень Двень. Маскота Паралімпійських ігор став Шуей Рон Рон – дитина-ліхтарик.

Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games # Beijing2022 ! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports , this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1 - Beijing 2022 (@ Beijing2022) September 17, 2019

Meet Shuey Rhon Rhon - this Chinese lantern child is the #mascot of # Beijing2022 Paralympic Winter Games and has already warmed our hearts! pic.twitter.com/R4OpdRZuX4 - Beijing 2022 (@ Beijing2022) September 17, 2019

"Володіючи костюмом з льоду, серцем з золота і любов'ю до всіх зимових видів спорту, ця панда готова поділитися істинним духом Олімпійських ігор з усім світом", – йдеться в коментарі прес-служби оргкомітету.

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