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17 вересня • оновлено в 19:37
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"Пачка соди": офіційний талісман Олімпіади-2020 викликав ажіотаж в мережі

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Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні представив офіційний талісман змагань.

Їм стала панда Бін Двень Двень. Маскота Паралімпійських ігор став Шуей Рон Рон – дитина-ліхтарик.

"Володіючи костюмом з льоду, серцем з золота і любов'ю до всіх зимових видів спорту, ця панда готова поділитися істинним духом Олімпійських ігор з усім світом", – йдеться в коментарі прес-служби оргкомітету.

Зображення героїв ОІ-2020 викликало бурхливе обговорення в інтернеті. Багато користувачів хвалять дизайнерів за зворушливі картинки і порівнюють персонажів зі мультфільмом "Смішарики".

"Пачка соди": офіційний талісман Олімпіади-2020 викликав ажіотаж в мережі
"Пачка соди": офіційний талісман Олімпіади-2020 викликав ажіотаж в мережі
"Пачка соди": офіційний талісман Олімпіади-2020 викликав ажіотаж в мережі
"Пачка соди": офіційний талісман Олімпіади-2020 викликав ажіотаж в мережі
"Пачка соди": офіційний талісман Олімпіади-2020 викликав ажіотаж в мережі
Новини
"Берізка в д*пi": збочений талісман збірної Росії викликав істерику в мережі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що талісман чемпіонату світу з футболу, який в 2018 пройшов у Росії, став об'єктом насмішок серед користувачів інтернету. Вовк на ім'я "Забівака" в результаті онлайн-голосування в ефірі програми "Вечірній Ургант" випередив кота і тигра.

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