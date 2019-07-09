Український чемпіон зворушив фотографією свого сина

Лідер збірної України з карате, чемпіон Європейських ігор Станіслав Горуна вперше показав фотографію свого новонародженого сина, привітавши українцем з Днем сім'ї, який відзначався 8 липня.

Станіслав Горуна Stanislav Horuna Fanpage

Цікаво, що син Горуни - Лев - народився 21 червня, в день відкриття Європейських ігор в Мінську. Самі змагання виявилися тріумфальними для представників українського карате - вони завоювали п'ять медалей, а Станіслав Горуна виграв чемпіонське звання в ваговій категорії до 75 кг.

На фото в Instagram українського чемпіона його новонароджений син зображений з золотою медаллю.

"Вчора, 8 липня, в Україні святкували День сім'ї! З чим і вітаю всіх причетних. Ймовірно, незалежно від дати в календарі, буду відзначати і відчувати це свято кожен день до кінця життя! Це фото скаже краще, ніж я. А я лише можу сказати, що щасливий мати свою сім'ю. І вона буде такою, якою я її буду відчувати, а не такою, якою вона нібито повинна бути. Усім мир, усім любов! ", - написав Горуна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські спортсмени на II Європейських іграх в Мінську завоювали 51 медаль, посівши третє місце в загальнокомандному заліку.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!