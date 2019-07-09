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Український чемпіон зворушив фотографією свого сина

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Лідер збірної України з карате, чемпіон Європейських ігор Станіслав Горуна вперше показав фотографію свого новонародженого сина, привітавши українцем з Днем сім'ї, який відзначався 8 липня.

Станіслав Горуна

Станіслав Горуна

Stanislav Horuna Fanpage

Цікаво, що син Горуни - Лев - народився 21 червня, в день відкриття Європейських ігор в Мінську. Самі змагання виявилися тріумфальними для представників українського карате - вони завоювали п'ять медалей, а Станіслав Горуна виграв чемпіонське звання в ваговій категорії до 75 кг.

На фото в Instagram українського чемпіона його новонароджений син зображений з золотою медаллю.

Вчора, 8 липня, в Україні святкувалі день сім'ї! З чим и вітаю усіх прічетніх ❤️ Ймовірно, Незалежності від дати в календарі, буду відмічаті и відчуваті це свято Щодня до кінця житя! Це фото скаже краще, чем я. А я лишь можу Сказати, что щасливий мати свою сім'ю. І вона буде такою, Якою я ее відчуватіму, а не такою, Якою вона, начебто, повинна бути. Всім світ, всім любов! . Yesterday, July 8, Ukraine celebrated a family day! With what I want to congratulate everyone involved ❤️ Probably , regardless of the date on the calendar, I will feel this holiday every day until the end of my life ! This photo will say better than me. But I can only say that I'm happy to have my own family . And it will be the way I feel it , and not the way it must be. Peace to all, love to all! #family #son #lev #love #parents #kids #children #child #happy #happybirthday #holiday #emotion #luck #piece # сімя # син # діти # батьківщина # лев

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"Вчора, 8 липня, в Україні святкували День сім'ї! З чим і вітаю всіх причетних. Ймовірно, незалежно від дати в календарі, буду відзначати і відчувати це свято кожен день до кінця життя! Це фото скаже краще, ніж я. А я лише можу сказати, що щасливий мати свою сім'ю. І вона буде такою, якою я її буду відчувати, а не такою, якою вона нібито повинна бути. Усім мир, усім любов! ", - написав Горуна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські спортсмени на II Європейських іграх в Мінську завоювали 51 медаль, посівши третє місце в загальнокомандному заліку.

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Тема
карате
Місце
Україна
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