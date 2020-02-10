"Отрутою дихає": Ємельяненко відверто відповів на питання про брата

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко різко висловився на адресу брата Федора, який назвав родича мертвим.

За зізнанням спортсмена, він багато разів намагався піти на діалог із братом, але той негативно ставиться до таких дій.

Олександр Ємельяненко Кадр із відео

"Пробував зробити крок назустріч. Тисячу разів. Не розумію, як ніби я у людини половину життя забрав. Отрутою дихає. Не хоче він сісти і поговорити. У нього життя по відношенню до мене будується на претензії. А ти ось, а ти ось. Так я про тебе можу ще більше л**на розповісти, ніж ти. Тільки я мовчу, а його періодично прориває", – розповів Ємельяненко-молодший в інтерв'ю пресслужбі Absolute Championship Akhmat.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко пояснив п'яний дебош в Анапі, після якого був заарештований на сім діб.

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