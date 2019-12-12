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12 грудня • оновлено в 20:21
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"Отруїла": WADA пред'явило Росії нові звинувачення

3.1т
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Голова Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Крейг Ріді заявив, що через допінг-скандал з Росією в світі негативно змінилося ставлення до спорту.

"Що стосується Росії, то багато в чому ця ситуація отруїла відносини і принесла спорту величезні проблеми. Російські офіційні особи, прочитавши рішення, повинні подумати: "Чи правильно було так вчинити". Вони завдають шкоди молодим людям у своїй країні. Спорт в Росії став чистішим з моменту мого приходу на цю посаду. Ми стали краще розуміти те, як думають шахраї. Ми більше знаємо про науку, з якої вони намагаються отримати вигоду", - цитує Ріді Inside the Games.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком Всесвітнього антидопінгового агентства позбавив Росію права протягом найближчих чотирьох років брати участь в Олімпійських, Паралімпійських Іграх і чемпіонатах світу з різних видів спорту.

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Автор
Максим Богданов
Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Это все Родченков виноват, это он отправляет в WADA всю информацию о том, как он вместе с Мутко спаивал допингом всех спортсменов без исключения, как он и Мутко пичкали спортсменов отравой, как толкали им и в рот, в нос, в задницы допинговый яд, как они подменяли мочу спортсменов в лабораториях на Сочинской Олимпиаде - нет им прощения этим негодяям, давить надо этих гадов, а Путин все сопли жует и оправдывается за преступников и за «грязных» спортсменов. Родченков и Мутко в преступном сговоре с чиновниками из российского Олимпийского Комитета «убили» русский спорт, принуждали спортсменов жрать допинг тоннами, обманывали всех, мухлевали и фальсифицировали результаты допинг-проб, «гробили» и насиловали спортивные карьеры, «кошмарили» Олимпиады, оболгали все спортивные соревнования в разных странах, заразили коррупцией и подкупами все Международные Олимпийские Комитеты, Футбольные и Хоккейные Ассоциации и Лиги, теперь все российские футболисты, хоккеисты, биатлонисты и остальные спортсмены – это прокаженные изгои и паразиты в мире спорта.
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