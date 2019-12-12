"Отруїла": WADA пред'явило Росії нові звинувачення

Голова Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Крейг Ріді заявив, що через допінг-скандал з Росією в світі негативно змінилося ставлення до спорту.

"Що стосується Росії, то багато в чому ця ситуація отруїла відносини і принесла спорту величезні проблеми. Російські офіційні особи, прочитавши рішення, повинні подумати: "Чи правильно було так вчинити". Вони завдають шкоди молодим людям у своїй країні. Спорт в Росії став чистішим з моменту мого приходу на цю посаду. Ми стали краще розуміти те, як думають шахраї. Ми більше знаємо про науку, з якої вони намагаються отримати вигоду", - цитує Ріді Inside the Games.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком Всесвітнього антидопінгового агентства позбавив Росію права протягом найближчих чотирьох років брати участь в Олімпійських, Паралімпійських Іграх і чемпіонатах світу з різних видів спорту.

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