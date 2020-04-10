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10 квітня • оновлено в 18:22
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Оргкомітет Олімпіади-2020 не може гарантувати її проведення у 2021 році

1.7т
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Виконавчий директор оргкомітету Олімпійських ігор в Токіо Тосіро Муто не може гарантувати, що перенесені ОІ в столиці Японії пройдуть влітку 2021 року.

"Я не думаю, що хтось може зі впевненістю заявити, що ситуацію з коронавірусом вийде взяти під контроль до наступного липня. Ми прийняли рішення перенести Ігри на один рік. Це означає, що зараз ми можемо лише продовжувати посилено готуватися до їхнього проведення. Ми дуже сподіваємося, що до наступного року людство зможе перемогти це захворювання", – цитує слова Муто FirstPost.

Олімпійські ігри-2020

Олімпійські ігри-2020

Variety

Його також запитали про альтернативні варіанти, до яких доведеться вдатися, якщо коронавірус не буде переможений на той час.

"Замість того, щоб думати про альтернативні варіанти, людство має використовувати весь розум і технології на розробку вакцини від захворювання", – додав Муто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі нові дати проведення Олімпіади в Токіо, яка була перенесена на 2021 рік.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус Олімпіади-2020
Місце
Японія Токіо
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