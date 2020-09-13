Опубліковано останні слова іранського чемпіона перед стратою. Аудіозапис

До організації із захисту прав людини потрапив аудіозапис останніх слів страченого чемпіона Ірану з греко-римсько боротьби Навіда Афкарі.

Це послання спортсмен залишив для всіх жителів своєї країни за кілька днів до смерті.

"Скажіть усім, що в XXI столітті, з усіма розмовами про права людини і деклараціями в ООН, стратили невинну людину. Якщо це станеться, знайте, що ви стратили невинну людину, яка боролась і докладала усіх зусиль, щоб її почули. Але ніхто і не хотів слухати. З першого дня мого арешту я і моя сім'я брали участь в постановочному шоу з суддями. Спектакль, в якому ми стали їх маріонетками, закінчився. Пам'ятайте, що єдина сила, яка у нас є – це сила голосу волелюбних людей", – йдеться у записі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Афкарі був страчений в суботу, 12 вересня. Йому інкримінували вбивство охоронця під час протестів проти економічної політики Ірану в 2018 році. Сам борець свою провину заперечував.

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