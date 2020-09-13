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Опубліковано останні слова іранського чемпіона перед стратою. Аудіозапис

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
2,8 т.
Навід Афкарі

До організації із захисту прав людини потрапив аудіозапис останніх слів страченого чемпіона Ірану з греко-римсько боротьби Навіда Афкарі.

Це послання спортсмен залишив для всіх жителів своєї країни за кілька днів до смерті.

"Скажіть усім, що в XXI столітті, з усіма розмовами про права людини і деклараціями в ООН, стратили невинну людину. Якщо це станеться, знайте, що ви стратили невинну людину, яка боролась і докладала усіх зусиль, щоб її почули. Але ніхто і не хотів слухати. З першого дня мого арешту я і моя сім'я брали участь в постановочному шоу з суддями. Спектакль, в якому ми стали їх маріонетками, закінчився. Пам'ятайте, що єдина сила, яка у нас є – це сила голосу волелюбних людей", – йдеться у записі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Афкарі був страчений в суботу, 12 вересня. Йому інкримінували вбивство охоронця під час протестів проти економічної політики Ірану в 2018 році. Сам борець свою провину заперечував.

Після страти МОК виступив з офіційною заявою. У Комітеті були шоковані таким вчинком іранської влади

Боєць UFC Боббі Грін не зміг стримати емоцій, дізнавшись під час інтерв'ю про страту і перервав інтерв'ю після бою з Аланом Патріком на UFC Fight Night 177.

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