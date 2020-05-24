Влада округу Лос-Анджелеса офіційно підтвердила загибель знаменитого реслера WWE Шада Гаспарда й розкрила деталі трагічних подій 17 травня.
Шад Гаспард
@shadbeast13
39-річний Гаспард і його 10-річний син Ар'є купалися на пляжі Веніс-Біч у Каліфорнії й потрапили в сильну океанську течію. Рятувальники оперативно прибули до потопельників, але Шад велів їм спочатку врятувати сина й тільки потім зник під водою. Хлопчик опинився в човні й залишився живим.
Шад Гаспард і його син Ар'є
talentrecap.com
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Берегова охорона США прочесала близько 240 квадратних метрів і призупинила пошуки Гаспарда. О 2:19 ночі 20 травня до берегової лінії Веніс-Біч прибило тіло чоловіка, в якому коронери впізнали Шада.
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