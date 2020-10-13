ОМОН побив брата біатлоністки Домрачевої у Мінську: спортивні підсумки 12 жовтня

Олександр Чеканов Інші види спорту 09:15, 13.10.2020

Бій Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса не покажуть на загальнодоступних українських телеканалах, а Мірча Луческу підтримав воротаря "Динамо" Георгія Бущана після 1:7 від Франції.

Крім того, силовики в Мінську жорстоко побили брата олімпійської чемпіонки Дар'ї Домрачової Микиту.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 12 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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