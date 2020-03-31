Олімпійську чемпіонку з Росії зацькували через слова про коронавірус

Депутат Держдуми і президент Федерації керлінгу Росії Дмитро Свищев залишився незадоволений словами триразової олімпійської чемпіонки Анфіси Резцової, яка не дотримується карантину.

"Я дуже поважаю Анфісу Резцова як прославленого спортсмена. Завжди з гордістю дивився, як вона виступає. Але не погоджуся з нею. Занадто небезпечна сьогоднішня ситуація. Напевно, на щастя, у Анфіси Резцова немає товаришів, які зіткнулися з коронавірусом. Сподіваюся, що їх і не буде. Але пропоную не експериментувати і прислухатися до тих, хто знає, про що говорить зараз – лікарям і керівникам, які переживають за громадян", – цитує слова Свищева інформагентство Eurosport.

Дмитро Свищев Sportbox

Раніше Резцова зізналася, що не дотримується карантину та їздить у гості, і заявила, що краще не забивати собі мозок коронавірусом, продовжуючи жити, як раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий російський коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв обурився через поведінку росіян, які не дотримуються карантину при пандемії коронавірусу.

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