Олімпійського чемпіона вигнали зі збірної за насильство

Дворазовий олімпійський чемпіон з ковзанярського спорту Лі Син Хун вигнаний зі збірної Південної Кореї за неодноразові побиття партнерів по команді.

За інформацією Sport24, спортсмен дискваліфікований на один рік, після того як дві його жертви дали свідчення про те, що в 2011, 2013 і 2016 роках чемпіон неодноразово бив їх в готелі, ресторанах під час проведення міжнародних змагань.

Лі Син Хун

31-річний Лі Син Хун всі звинувачення називається вигадкою і збирається подати апеляцію на рішення національної федерації.

Лі Син Хун дворазовий олімпійський чемпіон, володар трьох срібних медалей Олімпіад, чемпіон світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард вірменського "Арарату" Мпумелело Дадібой Зване звинуватив тренера своєї команди Абраама Хашманяна в побитті і расистських образах. За словами футболіста, він кілька разів потерпав від свого наставника.

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