Олімпійський чемпіон заблукав і помер у Підмосков'ї

Максим Іншаков Інші види спорту 13:22, 25.07.2020 Оновлено: 13:33, 25.07.2020

Олімпійський чемпіон із вільної боротьби 1964 року народження, чотириразовий чемпіон світу з вільної боротьби, чемпіон і призер чемпіонатів СРСР, заслужений майстер спорту СРСР Олександр Іваницький знайдений мертвим у Підмосков'ї.

82-річний Іваницький зник 3 дні тому. Він пішов у ліс по гриби в околицях Рузи і заблукав. Біля річки Вейна були виявлені його речі і телефон.

"На жаль, Іваницький загинув. Його тіло виявлено", – йдеться в повідомленні пошукового волонтерського загону "Ліза Алерт", який здійснював пошуки зниклого.

Олександр Іваницький загинув
Twitter "Лізи Алерт"

"Він потонув. За попередніми даними, смерть Іваницького не носить кримінального характеру", – наводить ТАСС слова джерела в правоохоронних органах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Росії з хокею і колишній захисник клубів Національної хокейної ліги (НХЛ) "Вашингтон Кепіталc" і "Ванкувер Кенакс" раптово помер на вулиці.

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