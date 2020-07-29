Олімпійський чемпіон раптово помер у Росії

Максим Іншаков Інші види спорту 18:37, 29.07.2020 Оновлено: 18:46, 29.07.2020

Олімпійський чемпіон 1980 року в естафеті 4х100 Олександр Аксінін помер на 66-му році життя, повідомляє офіційний сайт Всеросійської федерації легкої атлетики.

"Сьогодні мені подзвонив тренер Олександра і сказав, що Саша помер. Кажуть, йому стало погано на дачі. Його забрала швидка, і він помер. Причини смерті мені поки невідомі", – цитує ТАСС колишнього товариша Аксініна по збірній СРСР на Олімпіаді в Москві Миколу Сидорова.

Крім золотої медалі домашніх Ігор, Аксісін ставав чемпіоном Європи 1982 року, також тричі перемагав на чемпіонаті Радянського Союзу і мав розряд заслуженого майстра спорту СРСР.

Після закінчення професійної кар'єри працював тренером товариства "Динамо", працював в університеті Лесгафта на посаді завідувачем кафедри легкої атлетики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар збірної України з футболу і футбольного клубу "Металіст-1925" Антон Худаєв помер від наслідків коронавiрусу.

Лікар помер від зупинки серця у віці 48 років.

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