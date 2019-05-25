Олімпійський чемпіон помер в Росії

Олімпійський чемпіон з академічного веслування 1960 року Олег Голованов помер у віці 84 років, повідомляється на офіційному сайті Федерації гребного спорту Росії (ФГСР).

Олег Голованов

"Людина широкої душі, щиро відданий спорту, він назавжди залишиться прикладом для підростаючого покоління. Ми назавжди запам'ятаємо його невгамовну життєву енергію, життєрадісність, високі душевні і етичні якості. Світла пам'ять про Олега Сергійовича збережеться в наших серцях назавжди", - йдеться в повідомленні.

Голованов на Олімпіаді-1960 Римі виграв "золото" в двійці орної без рульового. Він також ставав срібним призером чемпіонату світу 1962 року і чемпіонату Європи 1959 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дворазовий чемпіон світу з хокею серед молодіжних команд Сергій Абрамов помер в Росії на 63-му році життя.

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