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Олімпійський чемпіон помер у Росії

4.4тЧитати матеріал російською

Олімпійський чемпіон із кульової стрільби в складі збірної Росії Борис Кокорєв помер на 60-му році життя.

Борис Кокорєв

Борис Кокорєв

"Борис Борисович був не тільки видатним спортсменом, заслуженим майстром спорту, а й чуйною, доброю людиною. У стрілецькому співтоваристві він користувався заслуженою повагою. Його досягнення і людські якості можуть служити гідним прикладом для нових поколінь", - йдеться в повідомленні на сайті Стрілецького союзу Росії.

Кокорєв брав участь у п'яти Олімпіадах поспіль починаючи з 1988 року. Він став олімпійським чемпіоном в Атланті в 1996 році в стрільбі з малокаліберного пістолета. В його активі також 2 перемоги на чемпіонатах світу та 16 - на чемпіонатах Європи. Кокорєв завершив професійну кар'єру в 2009 році.

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Тема
кульова стрільба
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