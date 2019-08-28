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Олімпійський чемпіон напав на повію і поплатився

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Олімпійський чемпіон із велоспорту німець Ян Ульріх був оштрафований за напад на повію, повідомляє Reuters.

Ульріх був засуджений за заподіяння шкоди здоров'ю і спробу примусу. Звинувачення в замаху на вбивство було знято під час розслідування. Спортсмен повинен виплатити 7,2 тисячі євро.

У серпні 2018 Ульріх образив 31-річну жінку і зажадав повернути 600 євро, які він заплатив їй за послуги. Потім він штовхнув її до стіни і побив. Постраждала пошкодила плече і шийний відділ хребта. У той момент Ульріх перебував у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.

У серпні минулого року німець також напав на будинок актора Тіля Швайгера. Артист звернувся по допомогу в поліцію.

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Тема
велоспорт
Особа
Ян Ульрiх
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