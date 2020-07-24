Олімпійський чемпіон безвісти зник у Росії

82-річний чемпіон Олімпіади 1964 року з вільної боротьби Олександр Іваницький безвісти зник у підмосковному місті Руза.

Як повідомляє видання Чемпіонат, 22 липня він вирушив у ліс за грибами та заблукав. До пошуків залучили вертоліт, за допомогою якого було виявлено таз із складеними в нього речами. Після цього до операції приєдналися водолази.

Іваницький також є дворазовим переможцем і багаторазовим призером чемпіонатів СРСР та чотириразовим чемпіоном світу з вільної боротьби. На Олімпіаді-1964 в Токіо він виступав у ваговій категорії понад 97 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії помер олімпійський чемпіон із хокею у складі збірної СРСР Олександр Гусєв.