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6 жовтня • оновлено в 18:02
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Олімпійська чемпіонка з Росії влаштувала лицемірну "клоунаду" в ПАРЄ - відеофакт

23.1т Читати матеріал російською

Олімпійська чемпіонка Туріну-2006 з ковзанярського спорту Світлана Журова оригінально виступила в залі Парламентської асамблеї Ради Європи.

У своїй промові колишня спортсменка розповіла, які погані опозиціонери, що виходять на мітинг і які хороші правоохоронні органи, які розганяють їх кийками.

У 2006 році перед поїздкою на Олімпіаду її позбавили державної підтримки, і щоб поїхати на ОІ і жити, їй доводилося просити допомогу у колег (чиновники навіть не оплатили їй поїздку на Олімпіаду).

Олімпійська чемпіонка з Росії влаштувала лицемірну "клоунаду" в ПАРЄ - відеофакт

"І ось через 13 років, пригрiвши свою д*пу, вона розповідає, які ж погані всі ці люди, яких щось не влаштовує в країні і які ж хороші у нас ОМОНівці, якi б'ють цих людей", - пише Telegram-канал MDK.

Олімпійська чемпіонка з Росії влаштувала лицемірну "клоунаду" в ПАРЄ - відеофакт

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Олімпійська чемпіонка проговорилася про проект Путіна, викликавши гнів у росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники України, Грузії та Польщі з балкона в залі Парламентської асамблеї Ради Європи влаштували протест на виступі представника делегації Росії і зірвали його.

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ПАРЄ
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапье оно ебанутое. Пусть гаварят! Бгггггаааа
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2
1
zhukov vanya
zhukov vanya
Интересно скольких утырков расейских пасущихся на Обозе кормится с Украинског ресурса. Идите в тайгу собирать шишки, вам здесь не рады.
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2
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Выползли утырки путенские поблевать.
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5
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