Олімпійська чемпіонка з Росії влаштувала лицемірну "клоунаду" в ПАРЄ - відеофакт

Олімпійська чемпіонка Туріну-2006 з ковзанярського спорту Світлана Журова оригінально виступила в залі Парламентської асамблеї Ради Європи.

У своїй промові колишня спортсменка розповіла, які погані опозиціонери, що виходять на мітинг і які хороші правоохоронні органи, які розганяють їх кийками.

У 2006 році перед поїздкою на Олімпіаду її позбавили державної підтримки, і щоб поїхати на ОІ і жити, їй доводилося просити допомогу у колег (чиновники навіть не оплатили їй поїздку на Олімпіаду).

"І ось через 13 років, пригрiвши свою д*пу, вона розповідає, які ж погані всі ці люди, яких щось не влаштовує в країні і які ж хороші у нас ОМОНівці, якi б'ють цих людей", - пише Telegram-канал MDK.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники України, Грузії та Польщі з балкона в залі Парламентської асамблеї Ради Європи влаштували протест на виступі представника делегації Росії і зірвали його.

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