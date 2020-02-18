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18 лютого • оновлено в 18:13
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Олімпійська чемпіонка з Росії перенесла таємну операцію

2.2т
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Чемпіонка Олімпійських ігор 2014 року з фігурного катання в одиночному розряді Аделіна Сотникова госпіталізована в московську клінічну лікарню, де перенесла операцію.

Як повідомляє видання Sport24, діагноз спортсменки та причини госпіталізації ретельно тримаються в таємниці її близьким оточенням. Є інформація, що вона вже не перший день перебуває в лікарні, де їй зробили операцію. На відео, яке з'явилося в Twitter Sport24 23-річна фігуристка сидить в коридорі в шийному комірі.

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Друзі дівчини розповіли, що вже давно не бачили Сотникову, а її агент від коментарів відмовилася. Відзначимо, що востаннє росіянка брала участь в офіційних змаганнях у сезоні 2015/16.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аделіна Сотникова стала жертвою шахраїв, які вкрали у неї два мільйони рублів.

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Тема
фігурне катання
Місце
Росія Москва
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Гоша Злой
Гоша Злой
боже, что же теперь делать то?)))
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