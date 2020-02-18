Олімпійська чемпіонка з Росії перенесла таємну операцію

Чемпіонка Олімпійських ігор 2014 року з фігурного катання в одиночному розряді Аделіна Сотникова госпіталізована в московську клінічну лікарню, де перенесла операцію.
Як повідомляє видання Sport24, діагноз спортсменки та причини госпіталізації ретельно тримаються в таємниці її близьким оточенням. Є інформація, що вона вже не перший день перебуває в лікарні, де їй зробили операцію. На відео, яке з'явилося в Twitter Sport24 23-річна фігуристка сидить в коридорі в шийному комірі.
Аделіна Сотникова
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована ⚡ pic.twitter.com/sLJUAaEylI— SPORT24.ru (@sport24_ru) February 18, 2020
Друзі дівчини розповіли, що вже давно не бачили Сотникову, а її агент від коментарів відмовилася. Відзначимо, що востаннє росіянка брала участь в офіційних змаганнях у сезоні 2015/16.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аделіна Сотникова стала жертвою шахраїв, які вкрали у неї два мільйони рублів.
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