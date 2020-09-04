Олімпійська чемпіонка з РФ напророкувала повалення Лукашенка

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова впевнена, що Олександр Лукашенко буде змушений залишити пост президента Білорусі.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю Sport24. Вона зазначила, що відчуває симпатію до політика, але чекає перевороту в країні.

"Я ставлюся до Лукашенка з повагою! А як там усе закінчиться... Це все політика, може обернутися і праворуч, і ліворуч. Я не лізу в це все, але як політика Лукашенка поважаю! Я б не хотіла, щоб він ішов. Ситуації були складні, і навіть складніші, ніж зараз, але Лукашенко тримав країну в тонусі. Вважаю, переворот буде", – заявила росіянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК оголосив переможцем Олександра Лукашенка, що зумовило масові протести в країні.