Олімпійська чемпіонка пропливла зі склянкою молока на голові

Максим Іншаков Інші види спорту 18:52, 5.08.2020

П'ятиразова олімпійська чемпіонка з плавання Кейті Ледекі справила справжній фурор в соціальних мережах. 15-разова чемпіонка світу, що спеціалізується на далеких дистанціях, пропливла зі склянкою молока на голові.

Відео у себе в Twitter розмістив Джошуа Аксельрод – продюсер Pittsburgh Post-Gazette: найбільшої щоденної газети Піттсбурга в штаті Пенсільванія, США.

"Це Кейті Ледекі, що пливе в басейні, не проливши ні краплі шоколадного молока, яке стоїть у неї на голову. Коли ви думаєте, що бачили все в спорті, ви стикаєтеся, можливо, з самим неймовірним відео", – свідчить підпис під роликом.

Кеті Ледекі
Twitter Джошуа Аксельрод

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Алла Шишкіна згадала про виступ без купальника.

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