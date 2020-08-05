Олімпійська чемпіонка пропливла зі склянкою молока на голові

П'ятиразова олімпійська чемпіонка з плавання Кейті Ледекі справила справжній фурор в соціальних мережах. 15-разова чемпіонка світу, що спеціалізується на далеких дистанціях, пропливла зі склянкою молока на голові.

Відео у себе в Twitter розмістив Джошуа Аксельрод – продюсер Pittsburgh Post-Gazette: найбільшої щоденної газети Піттсбурга в штаті Пенсільванія, США.

"Це Кейті Ледекі, що пливе в басейні, не проливши ні краплі шоколадного молока, яке стоїть у неї на голову. Коли ви думаєте, що бачили все в спорті, ви стикаєтеся, можливо, з самим неймовірним відео", – свідчить підпис під роликом.

Кеті Ледекі Twitter Джошуа Аксельрод

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Алла Шишкіна згадала про виступ без купальника.