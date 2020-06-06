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6 червня • оновлено в 17:07
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Олімпійська чемпіонка Кароліна Севастьянова назвала огидним лукавством заворушення в США

4.1т
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Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Кароліна Севастьянова назвала огидним лукавством масові заворушення в США.

Кароліна Севастьянова

Кароліна Севастьянова

@ karolisha.s

"У шоці від того, скільки людей підтримує те, що відбувається зараз: насильство, варварство, анархію і грабежі під приводом "справедливості і расизму". Це не боротьба за мир без расизму, а навпаки: причини, за якими він ще існує", - написала вона в сторіз Instagram.

Севастьянова додала, що виступає проти насильства в будь-якому його прояві.

"Нещодавно всі кричали про насильство, всі були проти цього, а зараз всi це стали підтримувати. Навіть якщо це вікова проблема, то чому вони змушують страждати таких же людей, як вони?" - задалася питанням вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діючий чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс вийшов на вулицю під час заворушень в США і зупинив вандалів, які хотіли зіпсувати одну з будівель.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
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