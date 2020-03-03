Олімпійська чемпіонка Баюл не змогла відсудити в України $50 млн

Українська олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл програла в американському суді апеляцію щодо свого позову проти України.

Зокрема, 27 лютого апеляційний суд Дев’ятого округу США ухвалив рішення, яким підтримав позицію держави та відхилив апеляційну скаргу ексфігуристки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Суд визнав, що Україна захищена від юрисдикції американських судів відповідно до положень закону США "Про імунітет іноземних держав", а позивачка не надала достатніх аргументів для підтвердження обґрунтованості застосування винятків від судового імунітету, передбачених цим законом", – написав він.

Оксана Баюл програла суд Україні та не отримає $50 мільйонів

Нагадаємо, що Оксана Баюл ще у 2016 році звернулася до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до України щодо стягнення 50 мільйонів доларів. Окрім інших, відповідачами вказувалися Джозеф Чарльз Лемір і дві компанії з Делаверу та Британських Віргінських Островів.

Баюл зокрема скаржилася на порушення принципу сумлінності й чесної ділової практики в рамках трудового договору, який був укладений із нею, а також "передання права на використання її імені, популярності й біографічної інформації непричетним третім особам".

У 2018-му Окружний суд Центрального округу Каліфорнії ухвалив рішення на користь України, задовольнивши клопотання про залишення позову без розгляду. Згідно з документом, вимоги Баюл визнали безпідставними й такими, що підлягають відхиленню. Після цього вона подала апеляцію, але в результаті остаточно програла справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого виповнилося 26 років з часу сенсаційного тріумфу української фігуристки Оксани Баюл на Олімпійських іграх-1994 в норвезькому Ліллегаммері.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!