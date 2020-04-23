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23 квітня • оновлено в 16:41
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Олімпійська чемпіонка Астрід Якобсен завершила кар'єру, щоб рятувати людей від коронавірусу

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Олімпійська чемпіонка 2018 року в естафеті норвезька лижниця Астрід Якобсен прийняла рішення завершити спортивну кар'єру, щоб стати лікарем і допомагати людям в боротьбі з коронавірусом.

"Тут і зараз я більше думаю про те, щоб працювати в сфері медицини, а не продовжувати кар'єру лижниці. Думаю, що прийшов час поставити крапку", – цитує слова Якобсен видання Expressen.

Астрід Якобсен

Астрід Якобсен

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Відзначимо, що через спалах коронавірусу вона пішла працювати в лікарню. Зараз спортсменка вчиться на медика, щоб через рік стати лікарем.

Крім перемоги на Олімпіаді-2018 на її рахунку три "золота" на чемпіонатах світу в 2007-му, 2015-му і 2017-му роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський футболіст Алекс Кінтанілья розробив засіб проти коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
лижні гонки Олімпіада-2018
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