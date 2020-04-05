Російська чотириразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Анастасія Єрмакова, яка проживає зараз в Італії, вважає, що насправді в країні не все так погано.

Анастасія Єрмакова @ermakova.anastasia83

"На мій погляд, ситуація дуже сильно розкручена. Хоча цифри загиблих у всьому світі і без того жахають, не розумію, навіщо тут щось ще придумувати. Але наприклад, в інтернеті довго крутилася фотографія з Бергамо, де купа трун у великому залі. Дивишся на неї - і слів немає. Але насправді, це фото було зроблено ще в 2014 році, коли зазнав аварії корабель з мігрантами. Навіщо нагнітати паніку таким негарним чином?.. Можна ж просто пояснити, чому потрібно сидіти вдома і дотримуватися всіх вимог", - цитує 37-річну спортсменку "СЕ".

Фейковий фотографія з трунами

Росіянка розповіла, як йдуть справи з карантином в тому місці де вона живе - поруч з містом Савона, в провінції Лігурія в 40 км від Генуї.

"Спочатку у нас була спокійна ситуація з вірусом. Але коли в Ломбардії почалися проблеми, і у них закрили всі установи, місцеві вирішили, що це канікули, сіли в машини і приїхали до нас в Лiгурiю на море. Вони провели тут цілий тиждень, і потім тільки уряд зрозумів, що всю країну потрібно закривати. З тих пір ось ми сидимо на карантині. Щоб вийти з дому навіть в найближчий магазин, потрібно заповнити спеціальний папірець. Хоча до сих пір в ЗМІ трапляються фотографії, де в Генуї люди цілими сім'ями гуляють на вулиці. Як вони це роблять і чому їх не зупиняють, не знаю... Я виходжу з дому тільки раз в тиждень купити молока дітям", - зазначила Єрмакова.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, раніше футболіст "Манчестер Сіті" Кайл Уокер під час карантину влаштував вечірку з двома повіями.

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