Олімпіаду в Токіо можуть скасувати: оргкомітет назвав умову

Максим Іншаков Інші види спорту 23:16, 22.07.2020 Оновлено: 23:43, 22.07.2020

Олімпіада в Токіо, яка була перенесена на 2021 рік, може бути скасована в тому разі, якщо Ігри вирішено буде провести без глядачів через загрозу поширення коронавiрусної інфекції, заявив глава оргкомітету Есіро Морі.

Однак при цьому, за його словами, експерти розробляють варіанти проведення змагань з мінімальною кількістю уболівальників, повідомляє ТАСС.

ОІ-2020 мали стартувати в п'ятницю 24 липня. Через пандемію коронавiрусу Ігри були перенесені на наступний рік: вони пройдуть у період із 23 липня до 8 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний японський епідеміолог Кентаро Івата заявив, що ОІ в Токіо, найімовірніше, будуть скасовані через пандемію коронавiрусу.

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