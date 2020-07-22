Олімпіаду в Токіо можуть скасувати: оргкомітет назвав умову

Олімпіада в Токіо, яка була перенесена на 2021 рік, може бути скасована в тому разі, якщо Ігри вирішено буде провести без глядачів через загрозу поширення коронавiрусної інфекції, заявив глава оргкомітету Есіро Морі.

Однак при цьому, за його словами, експерти розробляють варіанти проведення змагань з мінімальною кількістю уболівальників, повідомляє ТАСС.

ОІ-2020 мали стартувати в п'ятницю 24 липня. Через пандемію коронавiрусу Ігри були перенесені на наступний рік: вони пройдуть у період із 23 липня до 8 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний японський епідеміолог Кентаро Івата заявив, що ОІ в Токіо, найімовірніше, будуть скасовані через пандемію коронавiрусу.