Олімпіада з Білоруссю: у Кабміні зробили заяву

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключив можливості подачі спільної заявки на проведення Олімпійських ігор з Білоруссю та заявив, що це питання вимагає глибокого вивчення.

"На мою думку, ця ідея точно заслуговує глибокого вивчення. Уряд зараз працює над тим, щоб вивчити цю ситуацію з різних точок зору і запропонувати концепт нашим партнерам, якщо ця ініціатива найближчим часом може бути реалізована", – цитує Гончарука агентство Інтерфакс.

Спільна Олімпіада України та Білорусі 24 канал

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонував створити спеціальну робочу групу, щоб оцінити можливість подачі спільної заявки.

"Ми пропонуємо, для того, щоб визначити можливість створення спільного проведення таких ігор з Республікою Білорусь, детально вивчити наявні у нас ресурси, досвід Білорусі, досвід інших країн з підготовки", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країні під силу провести Олімпійські ігри разом з Україною, виключивши з цього плану Росію.

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