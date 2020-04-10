Радикальне перенесення ФІБА: як коронавірус обрушився на спорт. оновлюється

Європу повністю поглинув коронавірус, від чого масово страждає весь спорт. Майже всі національні чемпіонати перервані, єврокубки зупинені, Євро-2020 та Олімпіада перенесені!

Щодня різні країни ухвалюють радикальні заходи, видаючи уболівальникам нові "неприємні" сюрпризи і відкладаючи повернення футболу. І чи буде взагалі дограний нинішній сезон – сказати напевно не можна...

"Наполі" і "Барселона" через коронавірус навіть не встигли завершити 1/8 фіналу, зігравши лише перший матч в Італії (1:1)

OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією і розповідає про стан світового футболу та інших видів спорту в режимі онлайн, відповідаючи на головне запитання уболівальників – що буде далі та коли зіграють знову?

ЯК КОРОНАВІРУС СУТТЄВО УДАРИВ ПО СПОРТУ У СВІТІ

ЩО МАЄМО НАРАЗІ (10 КВІТНЯ)

17:33 Виконавчий директор оргкомітету Олімпійських ігор в Токіо Тосіро Муто заявив, що не може гарантувати проведення Олімпіади влітку 2021 року через пандемію коронавірусу. Він не впевнений, що до цього часу людство зможе взяти ситуацію під контроль. Повідомляє видання FirstPost.

12:30. Стадіон в Кардіффі (Уельс), як і багато інших європейських футбольних арен, переобладнають на лікарню. При цьому "стадіонна лікарня" на 2000 місць стане другою за величиною у всій Великобританії

10:00. Незважаючи на всі очікування і припущення, НБА поки не стала знижувати зарплати баскетболістам. Гравці Ліги 15 квітня отримають зарплату в повному обсязі. НБА і Асоціація гравців вже кілька тижнів ведуть переговори про зниження зарплат в зв'язку з припиненням сезону. Сторони обговорюють варіант утримання відсотка від виплат з 1 травня.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 9 КВІТНЯ. Через пандемію майже всі великі турніри були перенесені з 2020-го на 2021 рік, але ФІБА вже пішла далі. Організація перенесла Євро-2021 відразу на 2022 рік (як то кажуть, з запасом). В цей час УЄФА вже розглядає питання про кількість господарів перенесеного Євро-2021 - зі списку можуть випасти Італія (Рим) і Іспанія (Більбао).

18:30. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) скасувала проведення чоловічого чемпіонату Європи в 2021 році і перенесла його на 2022 рік.

11:52. УЄФА може скоротити кількість господарів Євро-2020 через коронавірус. Футбольні асоціації Іспанії та Італії не впевнені, що зможуть провести матчі в Більбао і Римі через наслідки пандемії. На інших стадіонах вже є заплановані на літо 2021 року заходи. Про це повідомляє видання DailyMail.

10:27. Керівництво шотландської Прем'єр-ліги розглядає можливість дострокового завершення сезону слідом за Бельгією. Незабаром серед клубів нижчих ліг відбудеться голосування на предмет догравання чемпіонатів. Наступною на черзі може стати й Прем'єр-ліга. Про це повідомляє SkySports.

17:59. Легендарний гравець "Мілана" Паоло Мальдіні та його син Даніель вилікувалися від коронавірусу. Про це повідомляє Calciomercato.

17:55. Керівництво "Севільї" ухвалило рішення урізати зарплату футболістів і персоналу на 70%. Деталі щодо зменшення окладів стануть відомі пізніше. Поки що це найжорсткіші заходи зі скорочення зарплат у європейських топчемпіонатах.

16:29. "Наполі" став першим клубом італійської Серії А, який вдався до скорочення персоналу. Президент команди Ауреліо де Лаурентіс ухвалив рішення звільнити 30 працівників. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

11:15. "Нам загрожують втрати принаймні в 1 мільярд фунтів, якщо ми не зможемо завершити сезон 2019/20. Ці збитки лише зростуть, якщо пандемія триватиме в майбутньому. Це негативно відіб'ється не тільки на фінансах 20 клубів Прем'єр-ліги, але і матиме значний негативний вплив на весь професійний ландшафт", – цитує виконавчого директора АПЛ Річарда Мастерса Sky Sports.

9:50. Старт сезону у Формулі-1 знову відкладається через пандемію коронавірусу. Раніше в Ф1 припускали, що сезон у 2020-му стартує з Гран-прі Канади у червні, але і цей етап Формули відкладено. Тепер у Ф1 сподіваються, що сезон можна буде почати етапом у Франції. Також керівництво організації продовжило на 2 тижні заборону на розробку нових технологій.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 7 КВІТНЯ. Поки гравці нудьгують на карантині (як Кайл Вокер із "Ман Сіті", який після скандальної вечірки знову порушив карантин ), НБА і ФІФА роблять досить вагомі заяви. Баскетбольна ліга стверджує, що навіть не розглядатиме відновлення сезону до початку травня, а ФІФА хоче безстроково продовжити нинішній футбольний сезон і дозволити клубам автоматично продовжувати контракти футболістів, розраховані до 30 червня

19:45 ФІФА через коронавiрус оголосила про безстрокове продовження сезону-2019/20 і дозволила продовжувати контракти, розраховані до 30 червня, на термін, необхідний для завершення поточного сезону.

14:30 Захисника "Манчестер Сіті" Кайла Вокера, який потрапив у скандал, влаштувавши вечірку з повіями, знову зловили на порушенні карантину. Про це повідомляє The Sun.

11:30. НБА не поспішає з прогнозами щодо відновлення сезону, і більш того, комісіонер ліги Адам Сільвер заявив, що мінімум до травня НБА не буде приймати ніяких рішень про відновлення чемпіонату. І поки досить важко спрогнозувати, коли елітний баскетбольний дивізіон повернеться на паркет.

10:00. Відомий турецький воротар Рюшту Речбер, раніше госпіталізований в непростому стані через коронавируса, зумів "видертися" і вже виписаний з лікарні. За словами дружини Речбера, воротар провів у критичному стані 11 днів.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 6 КВІТНЯ. В Італії начебто вже й змирилися, що Серія А в цьому сезоні не відновиться. Але все ж ЗМІ називають дати 17 травня і 20 червня, а президент УЄФА Олександр Чеферін запевняє, що чемпіонат Італії буде дограний. В Іспанії ж більш песимістичні, де в місцевому "Еспаньолі" заразилося 8 футболістів.

Але все це - дрібниці, порівняно з жертвами від епідемії. У цей день футбольний світ втратив досвідченого спортивного медика Франції та "Реймса" Бернарда Гонсалеса, а також матір головного тренера "Ман Сіті" Хосепа Гвардіоли...

17:42 Мати головного тренера "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли померла від коронавірусу у віці 82 років. Про це повідомляється в офіційному Twitter клубу.

17:08 Нещодавно італійські клуби на загальних зборах прийняли рішення перенести відновлення сезону на невизначений термін. У ЗМІ називають дві дати: оптимістична – 17 травня, песимістична – 20 червня. Крім того, президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що італійська Серія А точно буде дограна.

13:37 Вісім футболістів і два тренери "Еспаньола" заразилися коронавірусом. І каталонський клуб, і раніше "Валенсія" переплюнули будь-яку італійську за кількістю хворих.

10:45 Лікар французького футбольного клубу "Реймс" Бернард Гонсалес наклав на себе руки через коронавірус. Спеціаліст, який пропрацював у команді 23 роки, залишив передсмертну записку. Про це повідомляє Goal.

9:50. В Іспанії хочуть колективно вирішити питання про зниження зарплат, і місцева профспілка футболістів вже підготувала свій план щодо оптимізації (скорочення зарплат на 10%, якщо сезон не буде завершено, і на 10% в наступному). Але Ла Ліга поки відкидає цей план, на чолі з її президентом Хав'єром Тебасом, повідомляють іспанські ЗМІ. Хоча деяким клубам, які самі урізали зарплату футболістам і працівникам ("Барселона", "Еспаньол", "Атлетіко"), Ліга вже дала добро в особистому порядку.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 5 КВІТНЯ. Поки гравці "Фіорентини" і Пауло Дібала зі своєю дівчиною добивають коронавірус, в Англії одноклубник Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" Кайл Уокер "глушить" нудьгу за допомогою вечірки та "поганих дівчаток". Тим часом національні Ліги та УЄФА зайняті глобальними проблемами - в Англії шукають будь-які шляхи, як уникнути мільярдного збитку в разі, якщо не вийде завершити сезон, а в УЄФА вже потихеньку натякають, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи можуть бути зовсім не дограні.

18:40. Український баскетболіст іспанської "Фуенлабрада" В'ячеслав Бобров, який вилікувався від коронавiрусу, описав симптоми і назвав вартість лікування.

17:20 Болгарський супертяж Кубрат Пулєв заявив, що фінансово допоможе лікарням в боротьбі з коронавірусом, віддавши частину гонорару від бою з чемпіоном WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

16:30. Футболісти італійської "Фіорентини" Патрік Кутроне, Херман Пеццелья і Душан Влахович вилікувалися від коронавiрусу.

15:50. Футболіст "Манчестер Сіті" Кайл Уокер влаштував вечірку з двома повіями. Одноклубник українця Олександра Зінченка спершу звернувся до людей із закликом залишатися вдома через коронавiрус, а потім разом з другом викликали двох дівчат під час карантину в орендований будинок за 2 200 фунтів / год.

14.20. Ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-5, 21 KO) заявив, що виникнення пандемії коронавiрусу пов'язано з вишками мобільного зв'язку 5G.

12:15. Оріана Сабатіні, дівчина форварда "Ювентуса" Пауло Дібали, розповіла, що спортсмен знову здав позитивний тест на коронавірус.

11:30. Незважаючи на свою принциповість і бажання не втрачати єврокубки, УЄФА таки починає прогинатися і відступати перед пандемією. Уже й сам президент УЄФА Александр Чеферін допускає, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи в цьому сезоні не будуть дограні.

"У нас є кілька різних планів з відновлення сезону Ліги чемпіонів і Ліги Європи в травні, червні та липні. Навіть існує ймовірність, що залишилися матчі не будуть зіграні взагалі. Все залежить від урядів різних країн, чи дозволять вони проводити змагання", - цитує Чеферін AS.

9:30. АПЛ продовжує шукати ідеальний сценарій для оптимізації витрат, щоб зменшити збитки, і всіма силами просить гравців піти на зменшення зарплат. В іншому випадку клуби можуть втратити 1,137 мільярда фунтів (тому деякі англійські клуби намагаються переконати гравців піти на 30-процентне зниження зарплати або відстрочку по її виплаті).

АПЛ за допомогою спеціальної презентації повідомила гравцям, що організація втратить близько 762 мільйонів фунтів через відсутність трансляцій, якщо сезон не буде дограний. У 200 мільйонів фунтів АПЛ оцінила втрачений прибуток в дні матчів (продаж квитків та інші продажы на стадіоні). Ще 175 мільйонів клуби втратять на спонсорських контрактах, повідомляє The Telegraph.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 4 КВІТНЯ. Футбол продовжує відступати перед епідемією коронавіруса. ФІФА рекомендує перенести всі червневі матчі збірних на більш пізній термін, в Італії вже змирилися з перенесенням Серії А на невизначений термін, без конкретної дати, а в інших чемпіонатах вже чіпляються за новий дедлайн завершення національних турнірів - 3 серпня (а не 30 червня). І тільки Білорусі та Таджикистану все-одно - їх чемпіонати тільки почалися і не збираються зупинятися.

18:30 Незважаючи на пандемію, 4 квітня в Таджикистані стартував футбольний сезон-2020. Чемпіон і володар Кубка країни "Істіклол" зіграє в матчі за Суперкубок Таджикистану зі срібним призером минулого сезону "Худжандом".

16:40 Клуби АПЛ намагаються переконати гравців піти на 30-вiдсоткове зниження зарплати або на відтермінування її виплати через коронавiрус.

15:50 Легенда збірної Колумбії роздасть мільйон презервативів для боротьби з коронавірусом. Фаустіно Аспрілья заявив, що не зможе використовувати всі кондоми самостійно.

13:15. Смали, Білорусь, смали більше! Чемпіонат Білорусі – єдиний, який не зупинився під час пандемії коронавірусу у Європі, і вже прикував увагу всього світу. УЄФА тисне на білоруську федерацію як тільки може, але в самій країні не вважають за потрібне зупиняти футбол.

"Ми стежимо за ситуацією на щоденній основі. Повністю довіряємо нашій системі охорони здоров'я, і поки немає причин зупиняти чемпіонат. Ми розуміємо, що ситуація в деяких країнах дуже серйозна, але після консультацій з відповідними органами влади ми вважаємо, що чемпіонат поки може тривати", – заявив генсек білоруської федерації футболу Сергій Жардецький.

11:50. ФІФА слідом за УЄФА виступила з наполегливою рекомендацією перенести всі червневі матчі збірних на невизначений термін. Швидше за все, в жодному регіоні світу національні команди в червні ще не зіграють

9.00. 3 квітня в Італії клуби фактично весь день обговорювали таке бажане відновлення Серії А, але виявилося, що не всі учасники вже хочуть повертати чемпіонат і загалом дограти сезон. У підсумку зійшлися на тому, що повернути футбол можна буде тільки тоді, коли ситуація дозволить без небезпеки для життя дотримуватися всіх санітарно-гігієнічних норм. Офіційно ж відновлення сезону перенесене на невизначений термін, без конкретної дати

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 3 КВІТНЯ. Після рішення Бельгії достроково завершити чемпіонат УЄФА різко пожвавилася в ролі опонента, закликавши не закінчувати національні турніри завчасно. В УЄФА навіть пригрозили недопуском бельгійських клубів у єврокубки, але Бельгію це не злякало – місцева федерація свого рішення не змінить. А тим часом в АПЛ сподіваються за будь-яку ціну дограти сезон, на тлі чого з'являються ідеї дограти чемпіонат навіть у Китаї...

17:40 Керівництво української Прем'єр-ліги не розглядає "бельгійський" сценарій і планує закінчити чемпіонат. Про це повідомляє SportArena.

16:59 Королівська бельгійська футбольна асоціація не скасує рішення про завершення сезону, незважаючи на загрозу недопуску команд у єврокубки. Асоціація провела телефонні переговори з УЄФА, в ході яких детально пояснила причини своїх дій. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

15:30 УЄФА може не допустити до участі в єврокубках сезону 2020/21 клуби з країн, які ухвалять рішення достроково завершити чемпіонат. Про це повідомив відомий італійський агент Марко Трабуккі у себе у Twitter, прикріпивши скріншот листа від УЄФА.

13:45 Зоряний ексфутболіст Самуель Ето'о був вкрай обурений через ідеї французьких професорів, які заявили, що вакцину від коронавірусу спочатку треба протестувати в Африці. Він відреагував на їхні висловлювання у себе в Instagram, написавши, що Африка не є місцем для експериментів.

12:45. В Англії, як то кажуть, "божеволіють по-своєму". На нещодавній нараді клубів АПЛ один з учасників запропонував дограти сезон... у Китаї. Мовляв, там вже успішно борються і майже усунули епідемію коронавірусу. Але інші 19 відмовилися. В кого саме з'явилася така "гостра" думка, не повідомляється.

9:40. УЄФА втрачає контроль над ситуацією? Після завершення Бельгією національного чемпіонату і подібних думок Нідерландами УЄФА швиденько виступила зі спеціальним листом членам-асоціаціям "не робити поспішних висновків".

"Ми впевнені, що футбол може поновитися найближчими місяцями на тих умовах, які продиктують органи державної влади. Будь-яке рішення про завершення сезону на даному етапі передчасне і невиправдане. Вкрай важливо, щоб навіть епідемія не змогла вплинути на те, щоб наші чемпіонати завершувалися на полі і чемпіони визначалися на підставі поточних результатів", – йдеться у листі.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 2 КВІТНЯ. Поки в Україні одужує перший спортсмен з коронавірусом, у Європі розгортається нова "битва за футбол". Бельгія стала першою країною в Європі, яка завершила свій національний чемпіонат, що явно не до душі УЄФА, яка до цього встановила новий дедлайн для догравання чемпіонатів – 3 серпня. І поки клуби вирішують глобальні проблеми, нападник "Тоттенхема" Сон Хин Мін хоче скористатися паузою для проходження армійської служби на батьківщині, в Південній Кореї.

22:30 Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравiна заявив, що в разі дострокового завершення сезону потрібно буде присудити комусь скудетто, і "Ювентусу" таке рішення не сподобається".

22:00. Після того, як Бельгія сьогодні достроково завершила чемпіонат, в сусідніх Нідерландах теж задумалися про подібне. Зокрема, "Аякс", АЗ Алкмаар і ПСВ уже виступили з такою ініціативою та закликом до Королевського футбольного союзу Нідерландів.

18:10 Нападаючий англійського "Тоттенхема" Сон Хин Мін намагається домовитися з керівництвом команди про проходження військової служби в Південній Кореї під час призупинення сезону через пандемію.

17:20 Легендарний футболіст мадридського "Реала" Грегоріо Беніто помер від коронавiрусу в Іспанії. Йому було 73 роки.

15:40 Рада директорів бельгійської Ліги Жупіле прийняла рішення завершити нинішній чемпіонат і оголосити чемпіоном "Брюгге", за який виступає гравець збірної України Едуард Соболь. Його команда випереджає другий у таблиці "Гент", де грають українці Ігор Пластун, Роман Яремчук і Роман Безус, на 15 очок. Видання HLN повідомляє, що турнірне становище команд на момент припинення чемпіонату є остаточним.

12:50 Легендарний голкіпер збірної Туреччини Рюшту Речбер зіткнувся з великими проблемами через хворобу. Його симптоми є одними з найважчих серед знаменитих спортсменів, які заразилися коронавірусом. Протягом останніх 72 годин його шкіра та губи залишаються сірими, йому не вистачає повітря, тому він не може розмовляти.

10.00. Баскетболіст В'ячеслав Бобров, який офіційно став першим спортсменом в Україні з коронавірусом, вже виписаний з лікарні та вважається видужавшим, будучи виписаним з Олександрівської лікарні.

23:00. Забуваємо про 30 червня як дедлайн УЄФА для завершення всіх чемпіонатів. УЄФА тепер надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних турнірах, про що в Twitter оголосив Королівський футбольний союз Нідерландів.

18:40. УЄФА після сьогоднішньої відеоконференції знову ухвалив рішення відкласти відновлення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи на невизначений термін. Чиновники не приймають ідеї про конкретні дати та дострокове завершення турніру без продовження в майбутньому –– єврокубки повинні бути дограні. Коли – поки ніхто не знає.

Також було ухвалено рішення перенести матчі збірних, запланованих на червень 2020 року.

18:20 Організатори Wimbledon повідомили про скасування турніру в 2020 році через поширення коронавiрусу COVID-19. Змагання повинні були пройти з 29 червня по 12 липня 2020-го.

17:15 У Білорусі придумали оригінальний спосіб боротьби з поширенням коронавірусу серед уболівальників, що сидять на трибунах. Як повідомляє офіційний сайт брестського "Динамо", на наступному домашньому матчі команди, який відбудеться 4 квітня, глядачів розсадять у шаховому порядку.

14.40. Сьогодні в УЄФА має пройти чергова відеоконференція з деяких питань майбутнього європейського футболу, і одна з пропозицій, яку буде винесено на обговорення - провести фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи (якщо турніри взагалі вдасться завершити) без глядачів. Про це повідомляє The Independent

11:20. Баскетболістам НБА приготуватися! Спільно з профспілкою гравців Ліга обговорює утримання 25% зарплат гравців на випадок відміни регулярного сезону. Але в НБА продовжують сподіватися на відновлення матчів, хоча готуються й до найгіршого сценарію. Зараз, згідно колективного договору, гравці втрачають 1% зарплат за кожен скасований матч в разі форс-мажору.

9:15. У Білорусі досі, незважаючи на пандемію коронавіруса, проводять національний чемпіонат з футболу (та ще з глядачами), що дуже не подобається УЄФА й іншим європейським співтовариствам. Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) вважає те, що відбувається в Білорусі "відверто незрозумілим.

"Ми закликаємо до тих же заходів, які прийняті в усьому світі. Відверто незрозуміло, як можна продовжувати турнір в таких умовах. Здоровий глузд говорить про те, що повинні застосовуватися однакові стандарти, ми будемо домагатися цього", – заявив генеральний секретар FIFPro Йонас Бер -Хоффман.

18:15. Клуби першої та другої Бундесліги відклали відновлення чемпіонатів до 30 квітня.

17:20. Італійський нападник Сампдорії Маноло Габбьядіні розповів, що здав негативний тест на COVID-19.

14.50. "В Італії дві медсестри наклали на себе руки. Складно бачити стільки смертей. Все, що пишуть про Італію в інтернеті, – правда. Ті, хто думають, що коронавірус це жарт, ви ідіоти!" – "крижаний душ" сьогодні від українського хавбека італійської "Аталанти" Руслана Малиновського, який виявився на півночі Італії, в епіцентрі спалаху епідемії коронавiрусу в Італії.

11:50. У легендарного голкіпера збірної Туреччини Рюшту Речбера був виявлений коронавірус. Зараз він знаходиться у критичному стані в одній із лікарень. Про це повідомляє The Guardian.

9:20. Всі країни світу відчувають дефіцит апаратів штучного дихання легенів, і інженери Формули-1 зробили свій внесок у зміну ситуації - фахівці з "Мерседеса" у співпраці з Університетським коледжем Лондона розробили інноваційні апарати ШВЛ. На виготовлення першого пристрою пішло менше 100 годин. Національна служба охорони здоров'я Великобританії схвалила нові ШВЛ для використання. Тепер 100 апаратів пройдуть клінічні випробування, після чого будуть направлені в лікарні.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 30 БЕРЕЗНЯ. Великі чемпіонати вже серйозно подумують про дострокове завершення сезону. Зокрема, в Італії це питання обговорювалося сьогодні на вищому рівні, а в Іспанії прямо заявили, що не будуть догравати сезон в разі, якщо не вдасться повернутися раніше 27 червня. Хоча в Англії не збираються здаватися просто так - Прем'єр-ліга хоче дограти в будь-якому випадку, проводячи матчі хоч кожен день в карантинних таборах.

А тим часом криза через коронавiрус дає перші "квіточки" - в Європі зникає перший професійний клуб вищого дивізіону. З 1 квітня починає ліквідацію багаторазовий чемпіон Словаччини - "Жиліна".

23:30 Іспанська Ла Ліга достроково завершить сезон, якщо він не буде відновлений до 27 червня. Про це повідомляє видання Marca.

18:30 Одна з найтитулованіших футбольних команд Словаччини "Жиліна" оголосила про початок процесу ліквідації з 1 квітня. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

18:02 У знаменитого російського фігуриста, олімпійського чемпіона 1984 року Олега Васильєва виявлено коронавірус. 60-річний чемпіон світу, Європи та Олімпійських ігор звернувся по допомогу після повернення дружини і дочки зі Швейцарії. Медики взяли аналізи у всієї родини. У спортсмена і другої дитини (сина дружини) вони виявилися позитивними. Зараз Васильєви здали ще один тест, результатів чекають удома.

17:23 Бій між українським суперважем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою, який був запланований на 23 травня в Лондоні, перенесено на невизначений термін. Про це повідомляє Matchroom Boxing у Twitter.

17:03 Баскетболіст збірної України В'ячеслав Бобров, який напередодні захворів на коронавірус, виступив зі зверненням до співвітчизників, нагадавши про небезпеку зараження.

16:16 Російський боєць, чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов знайшов своє пояснення пандемії коронавірусу, назвавши її покаранням Всевишнього. Як то кажуть, no comments...

15:14 Стали відомі дати офіційних відкриття і закриття XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо.

Як повідомляє Reuters, церемонію відкриття Олімпійських ігор в Токіо, перенесених на наступний рік, планується провести 23 липня 2021-го. Ігри завершаться 8 серпня того самого року.

14:50 У російської біатлоністки Анастасії Халіулліної був виявлений коронавірус. За інформацією президента Союзу біатлоністів Росії Володимира Драчова, зараз 21-річна спортсменка та її мама перебувають у стаціонарі, при цьому хвороба "вже майже минула".

"Я розмовляв із Настею. У неї був нежить, кашель, температура. Зараз вже залишкові явища. По суті, вона одужала ще вдома. Чекаємо на остаточну інформацію, зокрема від лікарів", – повідомив Драчов.

13:56 Колишній хавбек київського "Динамо" Джермейн Ленс, який нині виступає за турецький "Бешикташ", перебуває у конфлікті з керівництвом цього клубу, висловивши бажання порушити вимоги карантину.

За інформацією ЗМІ, 32-річний голландець у зв'язку припиненням сезону прагне виїхати до себе на батьківщину, проте "Бешикташ" відмовляється його відпускати за умовами карантину. При цьому клуб пригрозив Ленсу розірванням контракту в разі, якщо він все ж таки залишить Стамбул.

12:06. Ну що, Серії А в цьому сезоні – кінець? Сьогодні в Італії обговорюватимуть остаточну зупинку всіх чемпіонатів. Про це повідомив президент Асоціації футболістів Дамьяно Томмазі.

11:45 Капітан англійської "Астон Вілли" Джек Гріліш розбив свій Range Rover, порушивши правила карантину. При цьому за кілька годин до події Гріліш виклав відео, в якому закликав фанатів залишатися вдома і дотримуватися умов карантину.

11:00. А в англійській Прем'єр-лізі не збираються просто так здавати сезон в боротьбі з коронавірусом і мають намір завершити чемпіонат (таке враження, що "за будь-яку ціну"). Поки найкраща ідея англійців – дограти влітку.

Але на тлі цього з'являються думки типу завершити чемпіонат матчами ледь не щодня у спеціальних "карантинних таборах" (окремих стадіонах Лондона і передмістя). У такій концепції для кожної команди можуть бути створені спеціальні карантинні бази, повідомляє The Independent. Але так АПЛ збирається провести всі матчі, що залишилися до кінця сезону, і показати їхні трансляції, відбивши хоча б частину прибутку.

СТИСЛИЙ ПІДСУМОК 29 БЕРЕЗНЯ. Футбольні гранди "Ювентус" і "Барселона" пішли на урізання своїх зарплат, до чого підштовхують й інші європейські клуби. А президент італійської федерації прямо заявив, що всі ФК в Італії повинні брати приклад з "Юве". Тим часом у Формулі 1 команда "Альфа-Ромео" висловила стурбованість з приводу здоров'я гонщиків, закликаючи вирішити питання з подальшим проведенням сезону.

22:15. Президент федерації футболу Італії Габріеле Гравiна заявив, що всі клуби Серії А повинні наслідувати приклад "Ювентуса" і урізати свої зарплати.

20.30. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів України має намір скоротити витрати на спорт у зв'язку з пандемією коронавірусу.

16:15. Керівник Alfa Romeo Фредерік Вассер не впевнений, що всі десять команд Формули-1 зможуть пережити кризову ситуацію, що поглиблюються у світовому автоспорті через пандемію коронавірусу. Француз вважає, що може повторитися ситуація 2008-2009 рр., коли з чемпіонату пішли заводські команди Honda, BMW і Toyota.

15:30. "Манчестер Сіті" запропонував Національній службі охорони здоров'я використовувати стадіон "Етіхад" для боротьби з коронавірусом. В адміністративних приміщеннях і конференц-залах стадіону можна проводити навчання лікарів та іншого медперсоналу під час пандемії.

13:20. Незважаючи на невдоволення футболістів "Барселони" щодо урізання зарплат і можливий конфлікт через це, капітани інших спортивних команд "Барси" відкрито підтримали таку міру керівництва. Лідери команд "Барси" з футзалу, гандболу, баскетболу і хокею на роликах відкрито виступили, що не заперечують і з розумінням ставляться до скорочення зарплат. Тепер такого ж вчинку очікують і від капітана (і лідерів) футбольної команди

10:40. Київське "Динамо" офіційно продовжило свій карантин до 5 квітня. Поки разом з іншими командами УПЛ динамівці перебувають на загальному карантині, не проводячи ніяких загальних тренувальних занять.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 28 БЕРЕЗНЯ. Великий поштовх у питанні оптимізації витрат зробив "Ювентус", який домовився з гравцями про урізання зарплат за 4 місяці. На такий же крок (тільки вже проти волі деяких футболістів) пішла й "Барселона". А тим часом в УЄФА розробляють 3 варіанти відновлення сезону, хоча в Італії вже пішли розмови про дострокове завершення сезону і визначення чемпіона в такому випадку.

21:00 "Ювентус" погодив з футболістами урізання зарплати на суму за 4 місяці. Це дозволить клубу заощадити близько 90 млн євро.

20:20. Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що сезон в європейських чемпіонатах і єврокубки може поновитися в середині травня, на початку червня або в кінці червня. Якщо пізніше, то сезон, ймовірно, буде втрачено.

18:05. Лідери "Ювентуса" на чолі з Кріштіану Роналду погодилися на зниження зарплати через карантин. Тепер керівництво "Юве" веде діалог з усіма іншими футболістами, щоб без проблем, за обопільною згодою, зробити загальне зниження зарплат в клубі. Хоча в Турині заявляють, що мають і інші варінат виходу з кризи.

15:10 В іспанському футбольному клубі "Валенсії" виявлено масштабне зараження коронавірусом серед гравців і співробітників. Інфіковані 25 осіб: 10 футболістів першої команди і 15 представників персоналу.

11:00. Коли багато спортсменів жертвують сотні тисяч та мільйонів на боротьбу з коронавірусом, британський одіозний боксер Тайсон Ф'юрі і тут виділився - "Циганський король" пожертвував десятки тисяч електролітичних напоїв для співробітників Національної служби охорони здоров'я (NHS). Електролітичні напої допомагають підтримувати водно-сольовий баланс в організмі і забезпечують його вітамінами.

8:15. Президент Федерації футболу Італії Гарбріеле Гравина виступив з черговою заявою щодо продовження чемпіонату. На цей раз головний посил - якщо Серія А навіть не буде дограна, чемпіона все одно буде визначено. На момент зупинки лідером чемпіонату був "Ювентус"

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 29 БЕРЕЗНЯ. Хтось тільки починає боротьбу з коронавірусом, а хтось вже запобігає подальшій кризі. В Україні виявлено першого баскетболіста, який підхопив вірус, - форвард збірної України В'ячеслав Бобров. Решта, кого інфекція обходить стороною, вже думають про майбутнє. В "Барселоні" урізали зарплати всім без винятку працівникам клубу (навіть футболістам, які були проти і можуть створити конкфлікт ), а англієць Стів Брюс пропонує після карантину влаштувати "Фестиваль футболу", щоб встигнути дограти чемпіонат.

23:30. Колишній гравець "Шахтаря", а нині півзахисник "Ювентуса" Дуглас Коста пішов на хитрість, порушивши умови карантину, і тепер може понести покарання від керівництва клубу. 21 березня Коста з дозволу клубу полетів на батьківщину в Бразилію, але порушив самоізоляцію. Гравця здала його ж дівчина Наталья Фелікс, що опублікувала у себе на сторінці в Instagram спільне фото з Костою біля басейну.

22:15 Одна з небагатьох великих спортивних подій, яка все ще не скасована через пандемію коронавірусу - поєдинок Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов - Тоні Фергюсон - також знаходиться на межі зриву. Відомий коментатор, що спеціалізується на поєдинках UFC, Джо Роган відмовився коментувати бій, попутно наїхавши на організаторів шоу. Він вважає, що під час поєдинку нікому не може бути гарантована безпека від зараження.

"Не розумію, як в UFC збираються перевіряти всіх на коронавірус. Що якщо хтось буде хворий? Де гарантії, що Хабіб буде здоровий? Де гарантії, що Тоні буде здоровий? Послухайте, цей бій проклятий, він приречений", – цитує Рогана Daily Express.

20:52 Американський боксер Тревіс Кауфманн повідомив, що здав позитивний тест на коронавірус, розповівши також про симптоми, які відчував протягом останніх кількох днів.

"Моїми першими симптомами були неприємні відчуття в горлі. Вже на наступний день мене ніби переїхала вантажівка. Відчував себе так, ніби мене побили... Я не переживаю за себе, але я хвилююся за батька, який зараз хворий, і за свою дитину. Люди кажуть, що все це як застуда, але все це набагато гірше", – заявив 34-річний боксер.

18:10. Федерація волейболу України не стала чекати кінця пандемії коронавируса і мучиться з продовженням чемпіонату країни - і завершила турнір без визначення чемпіона. Хто ж представить Україну в єврокубках в наступному сезоні, буде визначено позеж вже в кабінетах.

15:59 Головний тренер "Ньюкасла" Стів Брюс запропонував командам англійської Прем'єр-ліги грати кожен день, щоб встигнути закінчити цей сезон до старту нового. Про це повідомляє інформагентство Telegraph.

14:30 Баскетболіст збірної України В'ячеслав Бобров захворів на коронавірус і зараз перебуває в Олександрівській лікарні в Києві, де лікується ще й від односторонньої пневмонії. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

12:49 ФІФА закликала гравців відмовитися від 50% зарплат через кризу у світовому футболі, викликану коронавірусом. Про це повідомляє Marca.

11:50. Незважаючи на масштаб епідемії в Європі, у Франції подумують про проведння легендарної велогонки Тур де Франс. Старт змагань намічений на 27 червня, і гонку можуть провести без глядачів, якщо ситуація нормалізується. Дедлайн для прийняття рішення в цьому питанні буде 1 травня, повідомила міністр спорту Франції Роксана Марасіняню.

9:45. В "Барселоні", схоже, назріває серйозний конфлікт. Клуб офіційно оголосив, що урізує зарплати всім співробітникам клубу, включаючи футболістів. Але раніше багато гравців виступили проти зменшення зарплат, не бажаючи йти на поступки керівництву. Втім, клуб скористався своєю опцією про форс-мажорні обставини і без згоди гравців урізав їм зарплати

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 26 БЕРЕЗНЯ. У той час як в європейських клубах набирає обертів тема оптимізації зарплат (багато хто йде на урізання або скасування виплат на час карантину), великі світові стадіони перетворюються на своєрідні центри гуманітарної допомоги.

Бразильська "Маракана" стане польовим госпіталем, а іспанський "Сантьяго Бернабеу" - складом для медикаментів (в найближчому майбутньому ще кілька стадіонів Європи також мають намір надати допомогу владі в боротьбі з коронавірусом). Цей приклад наслідують і в Україні - стадіон "Динамо" ім. В.Лобановського готовий тимчасово стати центром допомоги хворим коронавірус.

23:10. НБА вирішила скоротити на 20 відсотків базові оклади найбільш високооплачуваних керівників ліги.

22:30. Організатори легендарної гонки 500 миль Індіанаполіса оголосили про перенесення гонки на три місяці через коронавiрус.

20:15. Шестеро людей заразилися коронавiрусною інфекцією COVID-19 під час кваліфікаційного турніру з боксу на Олімпіаду-2020 року, який проходив у Лондоні.

18:35. Якщо бразильський легендарний стадіон "Маракана" став польовим госпіталем для хворих коронавірусом, то іспанський "Сантьяго Бернабеу" на час пандемії буде складом для медикаментів.

17:00. Ще зовсім незрозуміло, коли пандемія коронавірусу дозволить відновити футбольне життя в Європі, а клуби й організації вже розмірковують над оптимізацією витрат. І поки клуби переконують своїх футболістів піти на скорочення зарплат, ФІФА вирішила зовсім "рубанути" – відкласти кінцевий термін дії всіх контрактів до завершення чемпіонатів! Грубо кажучи, поки чемпіонат не дограється, всі залишаються на місцях у будь-якому випадку.

15:27 Відомий журналіст Ігор Бурбас у себе в Twitter повідомив, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс готовий переобладнати стадіон команди на центр порятунку людей, які заразилися коронавірусом.

15:23 Частина гравців "Барселони" відмовилася йти на поступки керівництву клубу, яке хоче скоротити їхню зарплату на 70% через коронавірус. Вони вважають, що фінансові проблеми команди пов'язані з невдалими діями самого керівництва. Про це повідомляє іспанське видання Sport.

12:46 Знаменитий бразильський стадіон "Маракана", який є одним з найбільших у світі, буде використовуватися як польовий госпіталь для заражених коронавірусом. Про це повідомляє CNN.

12.00. УЄФА і ЕСА (Європейська асоціація клубів) вже подумують встановити новий дедлайн для завершення чемпіонатів - 15 липня (замість 30 червня). Епідемія коронавируса не відступає так просто, і вже стає явним, що дограти сезон до 30 червня навряд чи встигну

9:40. В Італії клуби вже шукають шляхи виходу з наступної кризи, і одним з варіантів буде прохання до влади зняти державну заборону на рекламу букмекерів. Раніше такде повідомлялося, що клуби хочуть, щоб букмекери направили частину своїх Дохов, виручених на матчах Серії А, на розвиток клубів

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 25 БЕРЕЗНЯ. Прийшла черга згортатися і чемпіонату КХЛ, який оголосив сезон достроково завершеним (зупинений на стадії півфіналів плей-офф). Тим часом, зірки світового спорту все більше проявляють благодійність в боротьбі з коронавірусом - Ліонель Мессі жертвує клінікам в Барселона і Аргентині, також свій мільйон пожертвував і легенда ММА Конор Макгрегор. А ось один з кращих боксерів світу на сьогоднішній день - Ентоні Джошуа, йде на самоізоляцію, після новини про виявлення коронавіруса у принца Чарльза (з яким Джошуа контактував в недавньому минулому)

19:40 Чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа добровільно самоізолювався, після того, як у принца Чарльза був виявлений коронавірус. Боксер контактував з принцом 16 днів назад на службі на честь Дня Співдружності.

18:55 Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор пожертвував 1 млн євро на боротьбу з коронавірусів.

15:28 20-річний бразилець Тьяго Сейбут-Вілд став першим в світі тенісистом, який заразився коронавірусів.

12:40 Керівництво Континентальної хокейної ліги (КХЛ) оголосило про дострокове завершення сезону. Матчі першості 2019/20 догравати не будуть, а про розподіл призових місць між командами буде повідомлено пізніше. Офіційна заява з'явилася на сайті КХЛ.

9:50. Благодійність в боротьба з коронавірусів серед футбольних зірок набирає обертів. Нещодавно лікарням в Португалії фінансово допоміг Кріштіану Роналду, а тепер медицині в "Барселоні" пожерствовал 1 мільйон євро його головний антагоніст - Ліонель Мессі.

00:35. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 24 БЕРЕЗНЯ. Сьогодні упав "останній бастіон" спортивної надії всього світу - Олімпіада. Найближчі Ігри, які повинні були пройти влітку 2020 року, перенесені (і, швидше за все, пройдуть влітку 2021-го). Японія не зважилася проводити ОІ цього літа і запропонувала перенесення. Тим часом в Італії продовжують заражатися футболісти - першим футболістом "Аталанти", де виступає і українець Руслан Малиновський, став воротар Марко Спортьелло.

21:20 Одноклубник Руслана Малиновського воротар "Аталанти" Марко Спортьелло заразився коронавірусів. Клуб підтвердив інформацію про позитивний результат тесту, симптомів захворювання у голкіпера немає.

19:20 Кріштіану Роналду і Жорже Мендеш пожертвували понад мільйон євро лікарням в Лісабоні і Порту.

15:02. Ось і Олімпіади-2020 накрило. Японія запропонувала перенести, але не пізніше літа 2021-го, МОК - підтримав. Коли тепер відбудуться Ігри - ще незрозуміло (але ймовірно, що в липні-серпні наступного літа), але в заплановані терміни вони точно не пройдуть

13:06. Лідер і капітан італійської "Аталанти" продовжує рубати "правду матку". Раніше в жорсткій формі звертаючись до італійців про потреби дотримуватися карантину, зараз Гомес відверто заявив: "Грати з" Валенсією "в Лізі чемпіонів було жахливим рішенням". Саме цей матч багато в Європі визначили як "Коронавірусние бомбу" - гра пройшла 19 лютого в Мілані.

А ось велике інтерв'ю Гомеса, лідера команди українця Руслана Малиновського, по темі всього, що відбувається зараз в Італії:

11:00. Національний олімпійський комітет України (а точніше, його президент - Сергій Бубка) виступив з офіційною заявою насчт проведення Олімпіади-2020 влітку в Токіо. Прямого заклику про перенесення в тексті немає, але загальна позиція читається.

00:15. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 23 БЕРЕЗНЯ. Багато країн все більше розуміють, що епідемія коронавируса не закінчиться в квітні і, ймовірно, навіть в травні, що підштовхує до рішення перенести Олімпіаду. З такими позиціями після Австралії і Канади виступили Норвегія і Росія, а в США вже прямо говорять, що ОІ-2020 перенесуть. Зі свого боку УЄФА вже повністю "прощається" з єврокубками - якщо раніше ще була надія дограти ЛЧ і ЛЄ в червні, то тепер фінальні матчі цих турнірів перенесені на невизначений термін.

В цей час футбольний світ приймає нові жертви від коронавируса. Інфекції підхопив відомий турецький тренер Фатіх Терім, а також головний скаут "Барселони" по Південній Америка. Сама ж Барселона сумує тепер і по екс-тренеру "Еспаньола" Беніто Жоанету, який помер від корнавіруса ...

22:10 Легендарний турецька тренер Фатіх Терім повідомив у себе в Twitter, що його тест на коронавірус виявився позитивним.

21:00 Королевська федерація футболу Іспанії (RFEF) і керівництво Ла Ліги оголосили про безстрокову призупинення всіх турнірів на території країни до отримання офіційного розпорядження від властей. Про це повідомляє офіційний сайт RFEF.

20:30 Фінальні матчі чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів і вирішальний поєдинок Ліги Європи перенесені на невизначену дату. УЄФА опублікував офіційну заяву про це у себе на офіційному сайті.

20:00 Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дік Паунд заявив, що Олімпіади-2020 буде перенесена через коронавируса. Про це повідомляє видання USA Today.

17:46. Норвегія стала ще однією країною, яка фактично виступила проти проведення Олімпійських ігор в заплановані терміни з 24 липня по 9 серпня нинішнього року. Норвезька олімпійський комітет звернувся в МОК з проханням про те, щоб Ігри в Токіо не проходили до тих пір, поки ситуація з коронавірусів не опиниться під контролем в світовому масштабі.

17:10. 42-річний італійський ветеран ММА Крістіан Бінде повідомив, що захворів коронавірусів, докладно описавши свій стан. "Всю ніч я був в реанімації Комо, і це гірше, ніж кола пекла Данте. Залишайтеся вдома, і ми переживемо це разом. Бережіть себе!", – написав спортсмен у соцмережах.

16:33. Олімпійський комітет Росії виступив з офіційною заявою щодо пандемії коронавируса напередодні Олімпіади-2020, закликавши інші країни відмовитися від паніки в питанні проведення Ігор.

15:00. Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував ситуацію, пов'язану з коронавірусів, а також поділився думкою щодо призупинення чемпіонату України.

13:55. Екс-тренер каталонського "Еспаньола" Беніто Жоанет помер від коронавируса. Про це повідомляє Mundo Deportivo. За інформацією джерела, COVID-19 погіршив і без того поганий стан тренера. Справа в тому, колишній наставник каталонців кілька місяців тому переніс інсульт.

12.00. У футбольному клубі "Барселона" зафіксований перший випадок зараження коронавірусів. В результаті зараження захворіли головний скаут каталонського клубу по Південній Америці Андре Кюрі і його дружина.

10:50. УЄФА розглядає варіант з достроковим завершенням єврокубків цього сезону. Пріоритетним завданням для Союзу є повне закінчення національних чемпіонатів. Про це в ефірі програми "Великий футбол" розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Зараз є робоча група, яка відстежує ситуацію навколо коронавируса. Розглядається кілька варіантів, серед яких – повне закінчення європейських турнірів, Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Головним завданням УЄФА є повна догравання чемпіонатів – для цього і було перенесено Євро-2020", – заявив глава УАФ.

10:00. Олімпійські комітети Канади і Австралії заявили, що через пандемію коронавируса їх команди будуть бойкотувати Олімпіади-2020 в Токіо, якщо її не перенесуть. Швидше за все, це лише початок хвилі "відмов". Стає очевидним, що питання перенесення Ігор – лише справа часу.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 22 БЕРЕЗНЯ. Основна увага потихеньку перетягнула на себе літня Олімпіада-2020 року, яка залишається єдиною не скасовані / перенесеної серед великих турнірів. Але сьогодні МОК видав офіційну заяву, що протягом чотирьох тижнів видасть остаточне рішення по ОІ-2020 року, яким може бути і перенесення.

У той же час в Італії коронавірус далі вражає футбол – "Ювентус" після зараження Паулу Дібали змушує всіх здати тест на коронавірус (благо, нових хворих не виявлено), а ось "Аталанта" оголосила про дві смерті співробітників клубу...

20.30. Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що рішення про долю Літніх Олімпійських ігор в Токіо-2020 з-за пандемії коронавируса буде прийнято в найближчі 4 тижні.

17:30. "Ювентус" провів тестування футболістів на зараження коронавірусів: вже відомі результати

15:20. Київське "Динамо" продовжило карантин всіх команд до 29 березня через коронавируса. Гравці продовжать підтримувати форму в індивідуальному порядку.

14.12. Як не дивно звучить, але тільки зараз в Китаї стався перший випадок зараження Коронавіруси серед футболістів. І то, ним став європеєць - бельгійський футболіст Маруан Феллаїні, який виступає за "Шаньдун Лунен" (місто Цзинань)

9:15 Два співробітника італійського футбольного клубу "Аталанта", за який виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський, Альбіно броні і Северіно Поссенті померли від коронавируса.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 21 БЕРЕЗНЯ. Колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс помер від коронавируса. Крім того, "Мілан" оголосив про те, що у Даніеля Мальдіні і його батька Паоло виявили коронавірус. Вірусом COVID-19 заразився третій футболіст "Ювентуса".

23:05. Колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс помер від коронавируса.

21.30. "Мілан" оголосив про те, що у Даніеля Мальдіні і його батька Паоло виявили коронавірус.

19:15. Третій футболіст "Ювентуса" виявився заражений коронавірусів. Жертвою COVID-19 став Пауло Диба.

14:15. Більше інших зараз не щастить українському боксеру Віктору Постолу. Його поєдинок між чемпіоном WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес може бути скасований вдруге через пандемію коронавируса, повідомляє boxingnews24.com. Спочатку бій Рамірес – Постол повинен був відбутися 1 лютого в Китаї, потім був перенесений на 9 травня у Фресно, штат Каліфорнія. Швидше за все, він буде скасований і на цю дату.

12:40. Олімпіади-2020 поки не перенесена або скасована, але букмекери вже не вірять, що Ігри відбудуться в термін за планом. Коефіцієнти на проходження церемонії відкриття саме 24 липня 2020 року на Олімпійському стадіоні в Токіо варіюються вже від 3,00 до 4,55, останнім часом тільки підвищуючись. Поставити ж на перенесення або скасування Олімпіади можна з показниками від 1,20 до 1,35.

10:15. Незважаючи на тотальний карантин, в "Наполі" йдуть своїм інтересам і вже 25 березня (через 4 дні) збираються відновити тренувальний процес. Але варто очікувати, що державні органи влади заборонять футболістам збиратися на тренування, і неаполітанці продовжать самоізоляцію.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 20 БЕРЕЗНЯ. У тотальний карантин занурилися фактично всі клуби і спортсмени Європи, і багато хто вже думають про повернення в нормальний ритм життя і подоланні наступної кризи. В Італії деякі ФК збираються виходити на тренування вже з 23 березня, ніж можуть порушувати карантин і провокують владу на жорсткі заходи. А якісь клуби розглядають варіант не платити футболістам за березень.

У той же час футболісти, покірно сидять по домівках, у всю розганяють #StayAtHomeChallenge, в якому взяв участь навіть Ігор Суркіс. Але кому-то і не сидиться на місці - наприклад, хавбеку "Реала" Луці Йович на батьківщині пригрозили в'язницею за порушення карантину.

18:10 Клуби Серії А хочуть не платити футболістам за березень, а в разі повної зупинки чемпіонату відняти 30% із зарплати гравців. Очевидно, що футболісти виступають проти такої ініціативи. Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра в Twitter.

11:36. Marca повідомляє, що президент Сербії Олександр Вучич пригрозив арештом втік з-під карантину футболістові мадридського "Реала" Луці Йович, якщо той залишить свою квартиру.

10:38. Нападник "Барселони" Ліонель Мессі також взяв участь у всесвітньому флешмобі під назвою #StayAtHomeChallenge, понабивати на камеру рулон туалетного паперу і передавши естафету своїм партнерам по клубу і збірній Артуро Відаля, Жорді Альбі, Луїсу Суаресу і Куну Агуеро.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 19 БЕРЕЗНЯ. Поки Англія таки вирішує серйозно поставити сезон "на паузу" (мінімум до 30 квітня), Італія вже щосили розробляє плани по поверненню – президент місцевої футбольної федерації заявив, що чемпіонат можуть відновити 3 травня. Але поки це лише просто сценарій, і легіонери туринського "Ювентуса" почали їхати по домівках. А тим часом в Південній Америці припиняють аналог Ліги чемпіонів – Кубок Лібертадорес.

18:02. Нападник "Ювентуса" Гонсало Ігуаїн порушив карантин і прилетів в рідну Аргентину. Там йому зробили тест на коронавірус, який виявився негативним. Про це повідомляє видання Ilmessaggero.

15:33. Відновлення професійного футболу в Англії відкладено до 30 квітня через відсутність визначеності в питанні поширення коронавируса. Про це повідомив офіційний сайт АПЛ.

14:55. Президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравина заявив, що відновлення Серії А поки що заплановано на 3 травня. Про це повідомляє видання Football Italia.

12:11. Розіграш Кубка Лібертадорес, який є американським аналогом Ліги чемпіонів, припинений як мінімум до 5 травня. Про це повідомляє офіційний Twitter турніру.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 18 БЕРЕЗНЯ. Коронавірус продовжує "топтати в землю" світової спорт і змушує переносити / скасовувати те, що ще було під питанням. Наприклад, один з найбільш очікуваних боїв UFC-249 - Хабіб проти Фергюссона. Також не обходиться без нових зведень про хворих - коронавірус тепер у одного з кращих гравців НБА Кевіна Дюранта, екс-президента "Реала" Лоренцо Санса і 15-ти чоловік іспанського ФК "Алавес" (3-є з яких - футболісти).

21:50. Через пандемії коронавируса Атлетична комісія штату Нью-Йорк заборонила проведення в Брукліні турніру UFC 249. Бій Хабіб Нурмагомедов - Тоні Фергюсон скасований.

16:40. Колишній президент "Реала" Лоренцо Санс знаходиться у важкому стані в лікарні після восьми днів безуспішної боротьби з коронавірусів в домашніх умовах. Про це повідомляє видання Marca.

10:23. Один з кращих гравців НБА Кевін Дюрант і три його одноклубника з "Брукліна" захворіли коронавірусів, про це повідомляє ESPN.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 17 БЕРЕЗНЯ. Минулий день став "Днем Д" для європейського футболу - УЄФА провів екстрене спільне засідання, де розставив всі пріоритети на пару місяців вперед: Євро-2020 - перенесений, єврокубки - зупинені на невизначений термін, національні чемпіонати - дограти до 30 червня. Після цього багато хто зітхнув з полегшенням і почав чекати спаду епідемії коронавируса. В цей же день УАФ зупиняє всі професійні і аматорські турніри в футболі і футзалі

21:06. Французький півзахисник "Ювентуса" Блез Матюйді здав позитивний тест на коронавірус

20:20 Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення про призупинення всіх змагань на території країни

19:28 Чемпіонат світу з хокею офіційно скасований і не відбудуться в цьому році.

18:30 Другий "Шолом" сезону – Roland Garros – через пандемію коронавируса переноситься на осінь. Тенісний турнір відбудеться 20 вересня – 4 жовтня.

15:25 Фінал Ліги чемпіонів 2019/20 в Стамбулі перенесений на 27 червня, а фінал Ліги Європи в Гданську – на 24 червня. Про це повідомляє Marca.

14.40. Тепер точно можемо констатувати - чемпіонат Європи, який був Євро-2020, перенесений на літо 2021-го (і стане Євро-2021). На офіційному сайті УЄФА рішення ще не оголошено, але інформацію тиражують вже 10-ки незалежних джерел по всій Європі. Решта інформації по календарю і іншим Оргмомент поки немає

12:35. Поки Європа починає саму яру сутичку з коронавірусів і скасовує всі, що можна, на іншому кінці світу спокійно роблять заяву про проведення Олімпіади влітку 2020 року. В Японії впевнені, що незважаючи на коронавірус, зуміють провести ОІ в Токіо: "Ми подолаємо поширення інфекції і проведемо Олімпіаду без проблем, як і планувалося", – наводить слова прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе BBC. Але разом з цим японці не забувають додавати, що останнє рішення щодо проведення Олімпіади влітку саме в Токіо - за МОК.

11:00. УЄФА вимагає у футбольних клубів і національних ліг фінансову компенсацію в разі перенесення Євро-2020. За інформацією The Athletic, Європейський футбольний союз оцінив витрати, пов'язані з перенесенням фінальної стадії ЧЄ. Щоб їх покрити, клуби і ліги повинні будуть заплатити 275 млн фунтів стерлінгів (близько 300 млн євро).

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 16 БЕРЕЗНЯ. Все більше команд і футболістів піддаються зараженню коронавірусів, що самі клуби вже відмовляються називати ступінь заражень і імена (але повідомляється, що деякі команди типу "Сампдорії" і "Валенсії" заражені на третину і більше). "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка повністю припиняє свою роботу, розпускаючи гравців на домашній карантин. Тим часом УЄФА, як повідомляє авторитетне видання Financial Times, вже точно вирішив перенести ЧЄ на літо 2021-го...

23:06. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв остаточне рішення перенести чемпіонат Європи 2020 року через пандемію коронавируса. Про це повідомляє видання Financial Times.

14:07. Президент Швейцарського футбольного союзу Домінік Блан хворий коронавірусів. 70-річний функціонер пройшов перевірку після того, як відчув біль в горлі і кашель. Президент перебуває в карантині у себе вдома. Штаб-квартира ШФС закрита з ранку неділі до подальшого повідомлення.

11:50. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий висловився про ситуацію з подальшим проведенням турніру.

"У будь-якому випадку в пріоритеті безпеку життя учасників чемпіонату. Тому якщо виникне необхідність у припиненні чемпіонату або його скасування, ми оперативно на це відреагуємо. І якщо ситуація буде вимагати такого рішення, то ми його приймемо", - сказав Дикий.

10:30. Клуб українця Олександра Зінченка, "Манчестер Сіті", виступив з офіційною заявою, в якій говориться, що "городяни" на невизначений термін призупинили всю свою футбольну діяльність через пандемію коронавируса.

09:00. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 15 БЕРЕЗНЯ В УЄФА розглядають кілька варіантів розвитку подій щодо ситуації з Євро-2020. У реальність перенесення турніру на інші дати повірили, здається, вже майже все. Але де шукати вільне "вікно" – в цьому і полягає головна заковика. За однією версій, Євро пройде в кінці нинішнього року, взимку... Також стало відомо про благородної місії Кріштіану Роналду по боротьбі з коронавірусів.

16:20. УЄФА через пандемію коронавируса розглядає варіант з розіграшем Ліги чемпіонів за схемою баскетбольного "Фіналу чотирьох".

10:12. Одноклубник українця Святослава Михайлюка центровий "Детройта" Крістіан Вуд здав позитивний тест на коронавірус.

9:40. Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду перетворює в лікарні свої готелі в Португалії для боротьби з коронавірусів

9:29. УЄФА хоче перенести Євро-2020 на зиму через коронавируса

09:00. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 14 БЕРЕЗНЯ. В УЄФА підтвердили, що розглядають перенесення Євро-2020 на рік. Щоб уникнути не тільки захворювань, але і смертельних трагедій для багатьох людей, яку недавно пережив легендарний боєць ММА Конор Макгрегор... У той же час в Японії заявили, що проведуть Олімпіаду в термін, не дивлячись на коронавірус.

Євро-2020 вже на 99 процентів не відбудеться цього літа

19:20 Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо (24 липня по 9 серпня) відбудуться як і було заплановано, незважаючи на пандемію коронавируса.

Практично весь спорт на карантині

09:15 пандемію коноравіруса померла тітка колишнього чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в двох дивізіонах Конора Макгрегора.

09:00. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 13 БЕРЕЗНЯ. Головною подією зі світу спорту за добу стало офіційне рішення УЄФА про припинення матчів в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Крім того, скасовані товариські матчі збірної України з футболу. Закрилася Бундесліга і АПЛ.

22:05 Чемпіонат світу з синхронного катання на ковзанах перенесено через пандемію коронавируса і відбудеться не раніше жовтня, повідомляється на сайті Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

21:32 Бостонський марафон перенесений з 20 квітня на 14 вересня через загрозу поширення коронавируса. Раніше через ситуацію з коронавірусів був скасований Римський марафон, Паризький марафон був перенесений з 5 квітня на 18 жовтня, а Барселонський марафон – з 15 березня на 25 жовтня.

20:58 Командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби, який повинен був пройти в травні в Мінську, перенесений на невизначену дату через коронавируса.

20:14 Гравці "Сампдорії" Альбін Екдаль, Омар Коллі, Антоніо Ла гумин і Мортен Торсбі, а також клубний лікар Амедео Бальдарі захворіли коронавірусів. За день до цього, нагадаємо, аналогічний діагноз був поставлений форварду Маноло Габбьядіні.

20:00 Одна з двох найпрестижніших велогонок світу, Джиро д'Італія (мала пройти з 9-го по 31 травня) перенесена на невизначений термін через коронавируса.

19:37 "Ліверпуль" також вжив заходів у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавируса. Мерсисайдці припинили тренування на клубній базі в Мелвуді. Гравцям "Ліверпуля" видадуть індивідуальні програми тренувань.

19:18 "Барселона" припинила тренування і будь-яку активність гравців в період зупинки чемпіонату Іспанії через коронавируса. Про це повідомляється на сторінці клубу в Twitter. Президент клубу Жозеп Бартомеу провів зустріч з гравцями, на якій розповів про ситуацію, що склалася.

"З огляду на ситуацію, що склалася, клуб діє відповідно до рекомендацій медичного персоналу і призупиняє всю діяльність", – йдеться в повідомленні каталонців.

18:15 Керівництво Бундесліги повідомило, що всі матчі найближчого 26-го туру будуть скасовані, ті ж заходи прийняті і щодо другого дивізіону Німеччини. 16 березня відбудеться зібрання, на якому, швидше за все, приймуть рішення про припинення обох турнірів до 2 квітня.

17:55 Товариські матчі збірної України проти Польщі (27 березня, Хожув) і Франції (31 березня, Париж) будуть скасовані. Про це повідомляє видання Zbirna.

13:35 Керівництво англійської Прем'єр-ліги разом з Англійської футбольної лігою (EFL) і Футбольної асоціацією (FA) прийняло рішення скасувати всі професійні матчі на території країни до 4 квітня. Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

12:10. Ось і прийшов момент, коли УЄФА здався щодо проведення плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Вважай, до останнього УЄФА тягнув з єврокубками, але тепер і ЛЧ з ЛЕ перенесені на невизначений термін. Офіційно! Ліга чемпіонів зупинилася на стадії 1/4 фіналу, Ліга Європи же йде на паузу перед матчами-відповідями 1/8 фіналу

09:00. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 12 БЕРЕЗНЯ. Ще більш насичений день в плані протистояння "спорт проти коронавируса", де спорт все більше здає позиції. Все більше команд (цілими колективами) сідає на карантин, закривається чемпіонат Іспанії, а УЄФА вже за крок від повної зупинки єврокубків. Крім того через коронавируса на паузі також сезон в НХЛ і повністю скасований останній етап Кубка світу з біатлону. А під вечір позитивний текст на коронавірус здав тренер "Арсеналу" Мікель Артета, який став першим тренером команд вищих ліг Європи, яка заразилася COVID-19

00:32 Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета здав позитивний тест на Коронавірусние інфекцію. Тренувальний центр "Лондон Колні" закритий на карантин.

20:40 Скасовано етап Кубка світу з лижних гонок в Кенморі, який був запланований на 20-22 березня

19:42 В США Національна хокейна ліга офіційно призупинила проведення регулярного чемпіонату-2019/20.

18:49 Матчі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Реал" і "Ювентус" - "Ліон" перенесено на невизначений термін.

17:38 Баскетболіст "Юти Джаз" Донован Мітчелл здав позитивний тест на коронавірус. Це вже третій випадок захворювання в цій команді НХЛ.

17:24 Всі команди НХЛ скасували ранкові тренування, заплановані на четвер. Причина – не нова ...

17:10 УЄФА у вівторок, 17 березня планує випустити заяву про перенесення фінальної частини Євро-2020 на 2021 рік. Причиною є епідемія коронавируса. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє авторитетне французьке видання L'Équipe.

16:59 У трьох футболістів "Лестера" виявлені симптоми коронавируса і зараз вони знаходяться в карантині. Цю інформацію підтвердив у себе в Twitter головний тренер "лисиць" Брендан Роджерс.

16:42 Нападаючий італійської "Сампдорії" Маноло Габбьядіні заразився коронавірусів. Інформацію підтверджує клуб в офіційній заяві.

"У нього є деякі симптоми, але він відчуває себе добре. В даний час клуб активує всі процедури ізоляції, яких вимагає закон", – зробила офіційну заяву "Сампдорія".

16:29 Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду змушений залишитися в Португалії після того, як у його одноклубника Даніеле Лайки був виявлений коронавірус.

Роналду вирушив на Мадейру, щоб відвідати матір, яка нещодавно перенесла інсульт. У цей час у Лайки був виявлений вірус, через що всі гравці клубу були поміщені на карантин.

Планувалося, що Роналду повернеться в Турин в четвер, проте тепер він вирішив залишитися в Португалії.

16:15 У США скасували престижний тенісний турнір в Майамі після того, як мер округу Майамі-Дейд оголосив про надзвичайний стан в регіоні. Об'єднаний чемпіонат серії ATP Masters 1000 / WTA Premier Mandatory був запланований в календарі на 25 березня – 5 квітня.

Нагадаємо, раніше був скасований престижний турнір в Індіан-Уеллсі. На невизначений термін було відкладено також фінал і плей-офф Кубка Федерації, намічені на середину квітня.

15:54 Останній етап Кубка світу з біатлону, запланованого на 20-22 березня в Осло, скасований через коронавируса. Сезон закінчується в неділю, 15 березня.

15:36 У вівторок, 17 березня, відбудеться нарада всіх членів УЄФА, на якому буде прийнято рішення про реакцію європейського футболу на активне поширення коронавируса на континенті. У відеоконференції повинні взяти участь всі 55 футбольних ассоціацій.Об це повідомляє офіційний сайт організації.

14:15 Один з фахівців британської гоночної команди "Макларен" здав позитивний тест на коронавірус COVID-19.Команда прийняла рішення знятися з Гран-прі Австралії, першого етапу сезону-2020 на Формулі-1, який запланований на ці вихідні.

Раніше повідомлялося, що австралійська влада готові скасувати Гран-прі в разі, якщо хоча б у одного з представників однієї з десяти команд Формули-1 буде виявлений коронавірус.

13:58 Шведська хокейна ліга перенесла плей-офф чемпіонату країни на 10 днів через коронавируса. З тієї ж причини не буде дограний чемпіонат Швейцарії. У ряді інших країн хокейний сезон також призупинено.

Нагадаємо, під питанням проведення головного хокейного турніру року – чемпіонату світу-2020 року, який повинен пройти в Швейцарії.

13:25. Іспанія - друга країна після Італії в Європі, яка закриває вищий дивізіон (і нижчі теж) свого чемпіонату. Ла Ліга офіційно оголосила про зупинку Приклади на невизначений термін. Більш того, на карантин йде весь мадридський "Реал". Через те, що коронавірус подвтерділся у гравця баскетбольної команди, то в ізоляцію подадает і футбольний колектив, який на базі контактує з баскетболістами

13.00. Реагує на карантин в Україні і наш баскетбол - Суперліга Парі-Матч в чоловічому і жіночому чемпіонаті достроково завершені. А Фінал чотирьох Кубка України перенесено на вересень. Про розподіл призових місць в чемпіонаті України буде оголошено пізніше, інформує прес-служба національної федерації

12:45 за повідомленням авторитетного видання Marca, УЄФА розгляне можливість повного припинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи. На даний момент гри проходять переважно при порожніх трибунах через коронавируса, а вчора стало відомо про зараження вірусом футболіста "Ювентуса" Даніеле Лайки.

Нагадаємо, що сьогодні має відбутися поєдинок Ліги Європи "Вольфсбург" – "Шахтар", проведення якого, з огляду на всі обставини, також під питанням.

12:05 УЄФА просив "Рому" і "Інтер" відмовитися (!) Від участі в Лізі Європи через ситуацію з коронавірусів в Італії. Про це повідомив Telegram-канал "Ложа преси" з посиланням на італійське видання Il Messaggero. Обидві команди, як не дивно, відхилили прохання Союзу європейських футбольних асоціацій. Дивовижні речі!..

10:23. Всі матчі англійської Прем'єр-ліги і нижчих дивізіонів країни будуть проходити при порожніх трибунах. Їх трансляції в пабах також будуть скасовані, щоб уникнути скупчення людей в громадських місцях. Самі поєдинки пройдуть в заплановані дати і не будуть переноситися на більш пізній термін. Про це повідомляє видання Times.

9.45 Чемпіонський бій UFC Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюсон може бути скасований через коронавируса! Таку можливість допустив президент Об'єднаного бійцівського чемпіонату Дана Уайт. Поєдинок між росіянином і американцем повинен відбутися 18 квітня в Нью-Йорку в рамках турніру UFC 249. Відзначимо, що це вже п'ята спроба UFC організувати бій.

07:00. "Ювентус" та "Інтер" закриті на карантин. Команди зустрічалися один з одним 8 березня. Гравці і персонал клубів контактував з Лайки.

04.00. Національна баскетбольна асоціації (НБА) призупинила сезон після того, як у двох гравців був діагностований коронавірус.

00:15. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 11 БЕРЕЗНЯ. Коронавірус набирає обертів і вже по-справжньому проникає в футбол, а вірніше – в команди. Є перший заражений професійний футболіст в Німеччині, а під вечір інфекцію знайшли у захисника самого "Ювентуса" Даніеле Лайки (хоча що дивуватися, команда якраз з самого півночі Італії).

Крім цього, вже з'являється бардак і в єврокубках, особливо в Лізі Європи. Спочатку іспанська "Хетафе" відмовився їхати в Італію на перший матч 1/8 фіналу з "Інтером", а потім вже самі влади Іспанії не дозволили прилетіти в країну "Ромі" (на гру з "Севільєю"), так як обірвали всі авіасполучення з Італією. У підсумку ці матчі перенесені на більш пізній термін. У той же час в Україні оголошують карантин, який закриває від глядачів всі матчі УПЛ, а ВООЗ в цілому оголошує пандемію...

Тепер на карантині через коронавируса і один з кращих гравців світу - Кріштіану Роналду

23:50. Центральний захисник "Ювентуса" Даніеле Лайки здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Ювентуса

21:40. Уряд Квебеку прийняло рішення скасувати чемпіонат світу-2020 по фігурному катанню.

18:46. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про пандемію коронавируса в світі.

18:30. УЄФА через епідемію коронавируса прийняв рішення перенести гри 1/8 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Хетафе" і "Севілья" – "Рома" на більш пізній термін. Нова дата проведення цих матчів поки невідома.

18:00. 23-й і 24-й тури Прем'єр-ліги пройдуть без уболівальників. Офіційно про це буде оголошено найближчим часом. З відповідною заявою вже виступив донецький "Олімпік".

17:00. Влада України не чекають великої епідемії і "грають на випередження" - по всій країні введено карантин з обмеженням масових заходів. Таким чином заборонено проводити заходи з учасниками не більше 200 осіб. УАФ і УПЛ поки мовчать щодо матчів чемпіонату України, але вже зараз зрозуміло, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" - "Вольфсбург" в Харкові точно пройде без глядачів (УЄФА зараз в першу чергу спирається на національні директиви).

15:15. Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Севілья" – "Рома", швидше за все, буде перенесений. Римський клуб повідомив про те, що літак з командою не отримав дозвіл від місцевої влади на посадку на території Іспанії.

Найближчим часом УЄФА повідомить подробиці з приводу проведення гри, яка повинна була пройти 12 березня в Севільї без глядачів.

14:37. А ось і він - перший німецький футболіст з коронавірусомю. У Бундеслізі 2 захворів захисник "Ганновера" Тімо Хуберс, який забивав у чемпіонаті ще минулої п'ятниці. Тепер Тімо йде на карантин, а весь "Ганновер" - на перевірку. У Німеччині за станом на зараз вже 1622 випадків зараження, 3 з яких - смертельні

13:10. Матч 28-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Манчестер Сіті" і "Арсеналом", який повинні були зіграти сьогодні, 11 березня, не відбудеться. Причина – повідомлення про те, що власник "Ноттінгем Форест" і "Олімпіакоса" Евангелос Марінакіс заразився коронавірусів.

13 днів тому "Олімпіакос" грав з "Арсеналом" в Лондоні в рамках Ліги Європи, тоді Марінакіс зустрічався з деякими гравцями і персоналом лондонського клубу. Наслідуючи медичним рекомендаціям, "Арсенал" і "Манчестер Сіті" вирішили, що слід відкласти проведення матчу, щоб повністю оцінити ситуацію і виключити ризики.

10:40. Франція нарешті визначилася щодо "товарняка" з Україною - зіграємо (поки так), але без глядачів. Матч на "Стад де Франс" пройде повністю при порожніх трибунах, хоча раніше французи думали пустити на футбол до 1 000 осіб.

9:32. Іспанська "Хетафе" збунтувався проти поїздки на виїзний матч плей-офф Ліги Європи в Мілан проти італійського "Інтера". Іспанці готові прийняти технічну поразку за неявку на гру, аби не їхати в Італію.

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