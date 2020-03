Олімпіада теж почекає: як коронавірус обрушився на спорт. Оновлюється

Європу повністю поглинув коронавірус, від чого масово страждає весь спорт. Майже всі національні чемпіонат перервані, єврокубки зупинені, Євро-2020 і Олімпіада перенесені!

Кожен день різні країни приймають радикальні заходи, видаючи уболівальникам нові "неприємні" сюрпризи і відкладаючи повернення футболу. І чи буде взагалі дограний нинішній сезон - сказати напевно не можна...

"Наполі" і "Барселона" через коронавіруса навіть не встигли завершити 1/8 фіналу, зігравши лише перший матч в Італії (1:1)

ЯК КОРОНАВІРУС ПОМІТНО УДАРИВ ПО СПОРТУ У СВІТІ

ЩО МАЄМО НАРАЗІ (26 БЕРЕЗНЯ)

12:46 Знаменитий бразильський стадіон "Маракана", який є одним з найбільших у світі, буде використовуватися як польовий госпіталь для заражених коронавірусом. Про це повідомляє CNN.

12.00. УЄФА і ЕСА (Європейська асоціація клубів) вже подумують встановити новий дедлайн для завершення чемпіонатів - 15 липня (замість 30 червня). Епідемія коронавируса не відступає так просто, і вже стає явним, що дограти сезон до 30 червня навряд чи встигну

According to Corriere dello Sport, UEFA and ECA (European Club Association) have agreed to finish all leagues before July 15 and then finish all European competitions pic.twitter.com/Q1W6ckH3oU — Oh My Goal (@OhMyGoalUS) March 26, 2020

9:40. В Італії клуби вже шукають шляхи виходу з наступної кризи, і одним з варіантів буде прохання до влади зняти державну заборону на рекламу букмекерів. Раніше такде повідомлялося, що клуби хочуть, щоб букмекери направили частину своїх Дохов, виручених на матчах Серії А, на розвиток клубів

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 25 БЕРЕЗНЯ. Прийшла черга згортатися і чемпіонату КХЛ, який оголосив сезон достроково завершеним (зупинений на стадії півфіналів плей-офф). Тим часом, зірки світового спорту все більше проявляють благодійність в боротьбі з коронавірусом - Ліонель Мессі жертвує клінікам в Барселона і Аргентині, також свій мільйон пожертвував і легенда ММА Конор Макгрегор. А ось один з кращих боксерів світу на сьогоднішній день - Ентоні Джошуа, йде на самоізоляцію, після новини про виявлення коронавіруса у принца Чарльза (з яким Джошуа контактував в недавньому минулому)

Conor McGregor is notoriously good this time!



MMA’s ’The Notorious’ has spent one million euros on PPE in Ireland. #coronavirus https://t.co/RuJUusIPPh — Rappler (@rapplerdotcom) March 26, 2020

19:40 Чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа добровільно самоізолювався, після того, як у принца Чарльза був виявлений коронавірус. Боксер контактував з принцом 16 днів назад на службі на честь Дня Співдружності.

18:55 Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор пожертвував 1 млн євро на боротьбу з коронавірусів.

15:28 20-річний бразилець Тьяго Сейбут-Вілд став першим в світі тенісистом, який заразився коронавірусів.

URGENTE: Promessa / principal nome da nova geração do tênis brasileiro, Thiago Wild está com coronavírus. pic.twitter.com/u2EmVdi1iF - Break Point (@BreakPointBR) March 25, 2020

12:40 Керівництво Континентальної хокейної ліги (КХЛ) оголосило про дострокове завершення сезону. Матчі першості 2019/20 догравати не будуть, а про розподіл призових місць між командами буде повідомлено пізніше. Офіційна заява з'явилася на сайті КХЛ.

9:50. Благодійність в боротьба з коронавірусів серед футбольних зірок набирає обертів. Нещодавно лікарням в Португалії фінансово допоміг Кріштіану Роналду, а тепер медицині в "Барселоні" пожерствовал 1 мільйон євро його головний антагоніст - Ліонель Мессі.

Lionel Messi has made a donation to Hospital Clinic in Barcelona for the fight against coronavirus.



Mundo Deportivo reports that the donation was for € 1 million 🤗 pic.twitter.com/1AhXb2ieOM - Goal (@goal) March 24, 2020

00:35. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 24 БЕРЕЗНЯ. Сьогодні упав "останній бастіон" спортивної надії всього світу - Олімпіада. Найближчі Ігри, які повинні були пройти влітку 2020 року, перенесені (і, швидше за все, пройдуть влітку 2021-го). Японія не зважилася проводити ОІ цього літа і запропонувала перенесення. Тим часом в Італії продовжують заражатися футболісти - першим футболістом "Аталанти", де виступає і українець Руслан Малиновський, став воротар Марко Спортьелло.

21:20 Одноклубник Руслана Малиновського воротар "Аталанти" Марко Спортьелло заразився коронавірусів. Клуб підтвердив інформацію про позитивний результат тесту, симптомів захворювання у голкіпера немає.

19:20 Кріштіану Роналду і Жорже Мендеш пожертвували понад мільйон євро лікарням в Лісабоні і Порту.

15:02. Ось і Олімпіади-2020 накрило. Японія запропонувала перенести, але не пізніше літа 2021-го, МОК - підтримав. Коли тепер відбудуться Ігри - ще незрозуміло (але ймовірно, що в липні-серпні наступного літа), але в заплановані терміни вони точно не пройдуть

International Olympic Committee chief agrees 100% on proposal for 1-year delay on Tokyo games, Japan Prime Minister Abe says pic.twitter.com/cclo4GhLC4 - Reuters (@Reuters) March 24, 2020

13:06. Лідер і капітан італійської "Аталанти" продовжує рубати "правду матку". Раніше в жорсткій формі звертаючись до італійців про потреби дотримуватися карантину, зараз Гомес відверто заявив: "Грати з" Валенсією "в Лізі чемпіонів було жахливим рішенням". Саме цей матч багато в Європі визначили як "Коронавірусние бомбу" - гра пройшла 19 лютого в Мілані.

А ось велике інтерв'ю Гомеса, лідера команди українця Руслана Малиновського, по темі всього, що відбувається зараз в Італії:

Papu Gómez: "The hospitals in Bergamo are filled and there's no more room for the sick."



"The other day the soldiers came to take the dead away in coffins and cremate them because there's no more space in the cemeteries." https://t.co/zs1e5BlBS6 - Zach Lowy (@ZachLowy) March 23, 2020

11:00. Національний олімпійський комітет України (а точніше, його президент - Сергій Бубка) виступив з офіційною заявою насчт проведення Олімпіади-2020 влітку в Токіо. Прямого заклику про перенесення в тексті немає, але загальна позиція читається.

00:15. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 23 БЕРЕЗНЯ. Багато країн все більше розуміють, що епідемія коронавируса не закінчиться в квітні і, ймовірно, навіть в травні, що підштовхує до рішення перенести Олімпіаду. З такими позиціями після Австралії і Канади виступили Норвегія і Росія, а в США вже прямо говорять, що ОІ-2020 перенесуть. Зі свого боку УЄФА вже повністю "прощається" з єврокубками - якщо раніше ще була надія дограти ЛЧ і ЛЄ в червні, то тепер фінальні матчі цих турнірів перенесені на невизначений термін.

В цей час футбольний світ приймає нові жертви від коронавируса. Інфекції підхопив відомий турецький тренер Фатіх Терім, а також головний скаут "Барселони" по Південній Америка. Сама ж Барселона сумує тепер і по екс-тренеру "Еспаньола" Беніто Жоанету, який помер від корнавіруса ...

22:10 Легендарний турецька тренер Фатіх Терім повідомив у себе в Twitter, що його тест на коронавірус виявився позитивним.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere .. - Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

21:00 Королевська федерація футболу Іспанії (RFEF) і керівництво Ла Ліги оголосили про безстрокову призупинення всіх турнірів на території країни до отримання офіційного розпорядження від властей. Про це повідомляє офіційний сайт RFEF.

20:30 Фінальні матчі чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів і вирішальний поєдинок Ліги Європи перенесені на невизначену дату. УЄФА опублікував офіційну заяву про це у себе на офіційному сайті.

20:00 Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дік Паунд заявив, що Олімпіади-2020 буде перенесена через коронавируса. Про це повідомляє видання USA Today.

17:46. Норвегія стала ще однією країною, яка фактично виступила проти проведення Олімпійських ігор в заплановані терміни з 24 липня по 9 серпня нинішнього року. Норвезька олімпійський комітет звернувся в МОК з проханням про те, щоб Ігри в Токіо не проходили до тих пір, поки ситуація з коронавірусів не опиниться під контролем в світовому масштабі.

More countries are calling for the Tokyo Olympics to be postponed because of the #coronavirus pandemic.



▪️ Australia, Canada + Switzerland all called for a delay

▪️ UK + Norway officials say holding them this year is unsafe

▪️ Japan's PM admitted a delay is "inevitable" pic.twitter.com/Zrlhs5mFoJ - AJ + (@ajplus) March 23, 2020

17:10. 42-річний італійський ветеран ММА Крістіан Бінде повідомив, що захворів коронавірусів, докладно описавши свій стан. "Всю ніч я був в реанімації Комо, і це гірше, ніж кола пекла Данте. Залишайтеся вдома, і ми переживемо це разом. Бережіть себе!", – написав спортсмен у соцмережах.

16:33. Олімпійський комітет Росії виступив з офіційною заявою щодо пандемії коронавируса напередодні Олімпіади-2020, закликавши інші країни відмовитися від паніки в питанні проведення Ігор.

15:00. Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував ситуацію, пов'язану з коронавірусів, а також поділився думкою щодо призупинення чемпіонату України.

13:55. Екс-тренер каталонського "Еспаньола" Беніто Жоанет помер від коронавируса. Про це повідомляє Mundo Deportivo. За інформацією джерела, COVID-19 погіршив і без того поганий стан тренера. Справа в тому, колишній наставник каталонців кілька місяців тому переніс інсульт.

12.00. У футбольному клубі "Барселона" зафіксований перший випадок зараження коронавірусів. В результаті зараження захворіли головний скаут каталонського клубу по Південній Америці Андре Кюрі і його дружина.

10:50. УЄФА розглядає варіант з достроковим завершенням єврокубків цього сезону. Пріоритетним завданням для Союзу є повне закінчення національних чемпіонатів. Про це в ефірі програми "Великий футбол" розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Зараз є робоча група, яка відстежує ситуацію навколо коронавируса. Розглядається кілька варіантів, серед яких – повне закінчення європейських турнірів, Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Головним завданням УЄФА є повна догравання чемпіонатів – для цього і було перенесено Євро-2020", – заявив глава УАФ.

10:00. Олімпійські комітети Канади і Австралії заявили, що через пандемію коронавируса їх команди будуть бойкотувати Олімпіади-2020 в Токіо, якщо її не перенесуть. Швидше за все, це лише початок хвилі "відмов". Стає очевидним, що питання перенесення Ігор – лише справа часу.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 22 БЕРЕЗНЯ. Основна увага потихеньку перетягнула на себе літня Олімпіада-2020 року, яка залишається єдиною не скасовані / перенесеної серед великих турнірів. Але сьогодні МОК видав офіційну заяву, що протягом чотирьох тижнів видасть остаточне рішення по ОІ-2020 року, яким може бути і перенесення.

У той же час в Італії коронавірус далі вражає футбол – "Ювентус" після зараження Паулу Дібали змушує всіх здати тест на коронавірус (благо, нових хворих не виявлено), а ось "Аталанта" оголосила про дві смерті співробітників клубу...

20.30. Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що рішення про долю Літніх Олімпійських ігор в Токіо-2020 з-за пандемії коронавируса буде прийнято в найближчі 4 тижні.

17:30. "Ювентус" провів тестування футболістів на зараження коронавірусів: вже відомі результати

15:20. Київське "Динамо" продовжило карантин всіх команд до 29 березня через коронавируса. Гравці продовжать підтримувати форму в індивідуальному порядку.

14.12. Як не дивно звучить, але тільки зараз в Китаї стався перший випадок зараження Коронавіруси серед футболістів. І то, ним став європеєць - бельгійський футболіст Маруан Феллаїні, який виступає за "Шаньдун Лунен" (місто Цзинань)

Marouane Fellaini positivo al Covid-19 😷



Il belga dello Shandong Luneng è il primo caso nel campionato cinese ⚽️ 🇨🇳 #Coronavirus | #Fellaini | #Cina https://t.co/26NSxFUlNI - Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 22, 2020

9:15 Два співробітника італійського футбольного клубу "Аталанта", за який виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський, Альбіно броні і Северіно Поссенті померли від коронавируса.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 21 БЕРЕЗНЯ. Колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс помер від коронавируса. Крім того, "Мілан" оголосив про те, що у Даніеля Мальдіні і його батька Паоло виявили коронавірус. Вірусом COVID-19 заразився третій футболіст "Ювентуса".

23:05. Колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс помер від коронавируса.

21.30. "Мілан" оголосив про те, що у Даніеля Мальдіні і його батька Паоло виявили коронавірус.

19:15. Третій футболіст "Ювентуса" виявився заражений коронавірусів. Жертвою COVID-19 став Пауло Диба.

14:15. Більше інших зараз не щастить українському боксеру Віктору Постолу. Його поєдинок між чемпіоном WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес може бути скасований вдруге через пандемію коронавируса, повідомляє boxingnews24.com. Спочатку бій Рамірес – Постол повинен був відбутися 1 лютого в Китаї, потім був перенесений на 9 травня у Фресно, штат Каліфорнія. Швидше за все, він буде скасований і на цю дату.

12:40. Олімпіади-2020 поки не перенесена або скасована, але букмекери вже не вірять, що Ігри відбудуться в термін за планом. Коефіцієнти на проходження церемонії відкриття саме 24 липня 2020 року на Олімпійському стадіоні в Токіо варіюються вже від 3,00 до 4,55, останнім часом тільки підвищуючись. Поставити ж на перенесення або скасування Олімпіади можна з показниками від 1,20 до 1,35.

10:15. Незважаючи на тотальний карантин, в "Наполі" йдуть своїм інтересам і вже 25 березня (через 4 дні) збираються відновити тренувальний процес. Але варто очікувати, що державні органи влади заборонять футболістам збиратися на тренування, і неаполітанці продовжать самоізоляцію.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 20 БЕРЕЗНЯ. У тотальний карантин занурилися фактично всі клуби і спортсмени Європи, і багато хто вже думають про повернення в нормальний ритм життя і подоланні наступної кризи. В Італії деякі ФК збираються виходити на тренування вже з 23 березня, ніж можуть порушувати карантин і провокують владу на жорсткі заходи. А якісь клуби розглядають варіант не платити футболістам за березень.

У той же час футболісти, покірно сидять по домівках, у всю розганяють #StayAtHomeChallenge, в якому взяв участь навіть Ігор Суркіс. Але кому-то і не сидиться на місці - наприклад, хавбеку "Реала" Луці Йович на батьківщині пригрозили в'язницею за порушення карантину.

18:10 Клуби Серії А хочуть не платити футболістам за березень, а в разі повної зупинки чемпіонату відняти 30% із зарплати гравців. Очевидно, що футболісти виступають проти такої ініціативи. Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра в Twitter.

Tira aria di bufera tra i presidenti (in prima fila quelli di #LegaPro che hanno i minori ricavi ma anche #SerieB e #SerieA avallano) e l ' #AIC : i club vogliono congelare gli stipendi dei calciatori, finché non si tornerà a giocare, in modo da far fronte alle perdite. # CoVid_19 - Nicolò Schira (@NicoSchira) March 16, 2020

11:36. Marca повідомляє, що президент Сербії Олександр Вучич пригрозив арештом втік з-під карантину футболістові мадридського "Реала" Луці Йович, якщо той залишить свою квартиру.

10:38. Нападник "Барселони" Ліонель Мессі також взяв участь у всесвітньому флешмобі під назвою #StayAtHomeChallenge, понабивати на камеру рулон туалетного паперу і передавши естафету своїм партнерам по клубу і збірній Артуро Відаля, Жорді Альбі, Луїсу Суаресу і Куну Агуеро.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 19 БЕРЕЗНЯ. Поки Англія таки вирішує серйозно поставити сезон "на паузу" (мінімум до 30 квітня), Італія вже щосили розробляє плани по поверненню – президент місцевої футбольної федерації заявив, що чемпіонат можуть відновити 3 травня. Але поки це лише просто сценарій, і легіонери туринського "Ювентуса" почали їхати по домівках. А тим часом в Південній Америці припиняють аналог Ліги чемпіонів – Кубок Лібертадорес.

18:02. Нападник "Ювентуса" Гонсало Ігуаїн порушив карантин і прилетів в рідну Аргентину. Там йому зробили тест на коронавірус, який виявився негативним. Про це повідомляє видання Ilmessaggero.

È polemica per il ritorno di #Higuain in Argentina. Ma una volta conosciuta la motivazione, onestamente faccio parecchio fatica a giudicarlo.



👉🏻 https://t.co/LU3M2chTqL pic.twitter.com/pO0Gumz0iZ - kino🦓 (@LKinoshi) March 19, 2020

15:33. Відновлення професійного футболу в Англії відкладено до 30 квітня через відсутність визначеності в питанні поширення коронавируса. Про це повідомив офіційний сайт АПЛ.

14:55. Президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравина заявив, що відновлення Серії А поки що заплановано на 3 травня. Про це повідомляє видання Football Italia.

12:11. Розіграш Кубка Лібертадорес, який є американським аналогом Ліги чемпіонів, припинений як мінімум до 5 травня. Про це повідомляє офіційний Twitter турніру.

🏆 La #Libertadores, suspendida al menos hasta el 5 de mayo.



📌 Más información: https://t.co/yphd2acS0t pic.twitter.com/Rqrada5h5x - CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 19, 2020

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 18 БЕРЕЗНЯ. Коронавірус продовжує "топтати в землю" світової спорт і змушує переносити / скасовувати те, що ще було під питанням. Наприклад, один з найбільш очікуваних боїв UFC-249 - Хабіб проти Фергюссона. Також не обходиться без нових зведень про хворих - коронавірус тепер у одного з кращих гравців НБА Кевіна Дюранта, екс-президента "Реала" Лоренцо Санса і 15-ти чоловік іспанського ФК "Алавес" (3-є з яких - футболісти).

🏀 The NBA 's Kevin Durant has tested positive for the #coronavirus.



Here are other athletes who have been infected # COVID2019 pic.twitter.com/P3lCDt8Vwl - QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 19, 2020

21:50. Через пандемії коронавируса Атлетична комісія штату Нью-Йорк заборонила проведення в Брукліні турніру UFC 249. Бій Хабіб Нурмагомедов - Тоні Фергюсон скасований.

New York Commission officially nixes UFC 249 at Barclays Center in Brooklyn ( @DamonMartin ) https://t.co/kvuUDpQt2e pic.twitter.com/4QjCjqF9Xf - MMAFighting.com (@MMAFighting) March 18, 2020

16:40. Колишній президент "Реала" Лоренцо Санс знаходиться у важкому стані в лікарні після восьми днів безуспішної боротьби з коронавірусів в домашніх умовах. Про це повідомляє видання Marca.

10:23. Один з кращих гравців НБА Кевін Дюрант і три його одноклубника з "Брукліна" захворіли коронавірусів, про це повідомляє ESPN.

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 17 БЕРЕЗНЯ. Минулий день став "Днем Д" для європейського футболу - УЄФА провів екстрене спільне засідання, де розставив всі пріоритети на пару місяців вперед: Євро-2020 - перенесений, єврокубки - зупинені на невизначений термін, національні чемпіонати - дограти до 30 червня. Після цього багато хто зітхнув з полегшенням і почав чекати спаду епідемії коронавируса. В цей же день УАФ зупиняє всі професійні і аматорські турніри в футболі і футзалі

21:06. Французький півзахисник "Ювентуса" Блез Матюйді здав позитивний тест на коронавірус

20:20 Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення про призупинення всіх змагань на території країни

19:28 Чемпіонат світу з хокею офіційно скасований і не відбудуться в цьому році.

18:30 Другий "Шолом" сезону – Roland Garros – через пандемію коронавируса переноситься на осінь. Тенісний турнір відбудеться 20 вересня – 4 жовтня.

15:25 Фінал Ліги чемпіонів 2019/20 в Стамбулі перенесений на 27 червня, а фінал Ліги Європи в Гданську – на 24 червня. Про це повідомляє Marca.

14.40. Тепер точно можемо констатувати - чемпіонат Європи, який був Євро-2020, перенесений на літо 2021-го (і стане Євро-2021). На офіційному сайті УЄФА рішення ще не оголошено, але інформацію тиражують вже 10-ки незалежних джерел по всій Європі. Решта інформації по календарю і іншим Оргмомент поки немає

12:35. Поки Європа починає саму яру сутичку з коронавірусів і скасовує всі, що можна, на іншому кінці світу спокійно роблять заяву про проведення Олімпіади влітку 2020 року. В Японії впевнені, що незважаючи на коронавірус, зуміють провести ОІ в Токіо: "Ми подолаємо поширення інфекції і проведемо Олімпіаду без проблем, як і планувалося", – наводить слова прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе BBC. Але разом з цим японці не забувають додавати, що останнє рішення щодо проведення Олімпіади влітку саме в Токіо - за МОК.

Waiting patiently to hear what the IOC decides to do. https://t.co/zZpvjRB3it # Olympics2020 - Kelly Giles (@KelGiles) March 12, 2020

11:00. УЄФА вимагає у футбольних клубів і національних ліг фінансову компенсацію в разі перенесення Євро-2020. За інформацією The Athletic, Європейський футбольний союз оцінив витрати, пов'язані з перенесенням фінальної стадії ЧЄ. Щоб їх покрити, клуби і ліги повинні будуть заплатити 275 млн фунтів стерлінгів (близько 300 млн євро).

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 16 БЕРЕЗНЯ. Все більше команд і футболістів піддаються зараженню коронавірусів, що самі клуби вже відмовляються називати ступінь заражень і імена (але повідомляється, що деякі команди типу "Сампдорії" і "Валенсії" заражені на третину і більше). "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка повністю припиняє свою роботу, розпускаючи гравців на домашній карантин. Тим часом УЄФА, як повідомляє авторитетне видання Financial Times, вже точно вирішив перенести ЧЄ на літо 2021-го...

UEFA will postpone Euro 2020 and move it to either the summer of 2021 or late 2020 року, according to German TV channel ZDF 👀 pic.twitter.com/hGAGMhvox7 - Goal (@goal) March 15, 2020

23:06. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв остаточне рішення перенести чемпіонат Європи 2020 року через пандемію коронавируса. Про це повідомляє видання Financial Times.

14:07. Президент Швейцарського футбольного союзу Домінік Блан хворий коронавірусів. 70-річний функціонер пройшов перевірку після того, як відчув біль в горлі і кашель. Президент перебуває в карантині у себе вдома. Штаб-квартира ШФС закрита з ранку неділі до подальшого повідомлення.

11:50. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий висловився про ситуацію з подальшим проведенням турніру.

"У будь-якому випадку в пріоритеті безпеку життя учасників чемпіонату. Тому якщо виникне необхідність у припиненні чемпіонату або його скасування, ми оперативно на це відреагуємо. І якщо ситуація буде вимагати такого рішення, то ми його приймемо", - сказав Дикий.

10:30. Клуб українця Олександра Зінченка, "Манчестер Сіті", виступив з офіційною заявою, в якій говориться, що "городяни" на невизначений термін призупинили всю свою футбольну діяльність через пандемію коронавируса.

09:00. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 15 БЕРЕЗНЯ В УЄФА розглядають кілька варіантів розвитку подій щодо ситуації з Євро-2020. У реальність перенесення турніру на інші дати повірили, здається, вже майже все. Але де шукати вільне "вікно" – в цьому і полягає головна заковика. За однією версій, Євро пройде в кінці нинішнього року, взимку... Також стало відомо про благородної місії Кріштіану Роналду по боротьбі з коронавірусів.

16:20. УЄФА через пандемію коронавируса розглядає варіант з розіграшем Ліги чемпіонів за схемою баскетбольного "Фіналу чотирьох".

10:12. Одноклубник українця Святослава Михайлюка центровий "Детройта" Крістіан Вуд здав позитивний тест на коронавірус.

9:40. Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду перетворює в лікарні свої готелі в Португалії для боротьби з коронавірусів

Cristiano Ronaldo is turning his chain of Portuguese hotels into hospitals to treat those who catch coronavirus with underlying health conditions. Ronaldo is paying for everything, including patient treatment and the salaries of doctors and nurses. # COVID19 pic.twitter.com/szWhNHt0Uq - James Melville (@JamesMelville) March 15, 2020

9:29. УЄФА хоче перенести Євро-2020 на зиму через коронавируса

09:00. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 14 БЕРЕЗНЯ. В УЄФА підтвердили, що розглядають перенесення Євро-2020 на рік. Щоб уникнути не тільки захворювань, але і смертельних трагедій для багатьох людей, яку недавно пережив легендарний боєць ММА Конор Макгрегор... У той же час в Японії заявили, що проведуть Олімпіаду в термін, не дивлячись на коронавірус.

Євро-2020 вже на 99 процентів не відбудеться цього літа

19:20 Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо (24 липня по 9 серпня) відбудуться як і було заплановано, незважаючи на пандемію коронавируса.

Практично весь спорт на карантині

09:15 пандемію коноравіруса померла тітка колишнього чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в двох дивізіонах Конора Макгрегора.

09:00. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 13 БЕРЕЗНЯ. Головною подією зі світу спорту за добу стало офіційне рішення УЄФА про припинення матчів в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Крім того, скасовані товариські матчі збірної України з футболу. Закрилася Бундесліга і АПЛ.

22:05 Чемпіонат світу з синхронного катання на ковзанах перенесено через пандемію коронавируса і відбудеться не раніше жовтня, повідомляється на сайті Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

21:32 Бостонський марафон перенесений з 20 квітня на 14 вересня через загрозу поширення коронавируса. Раніше через ситуацію з коронавірусів був скасований Римський марафон, Паризький марафон був перенесений з 5 квітня на 18 жовтня, а Барселонський марафон – з 15 березня на 25 жовтня.

20:58 Командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби, який повинен був пройти в травні в Мінську, перенесений на невизначену дату через коронавируса.

20:14 Гравці "Сампдорії" Альбін Екдаль, Омар Коллі, Антоніо Ла гумин і Мортен Торсбі, а також клубний лікар Амедео Бальдарі захворіли коронавірусів. За день до цього, нагадаємо, аналогічний діагноз був поставлений форварду Маноло Габбьядіні.

20:00 Одна з двох найпрестижніших велогонок світу, Джиро д'Італія (мала пройти з 9-го по 31 травня) перенесена на невизначений термін через коронавируса.

19:37 "Ліверпуль" також вжив заходів у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавируса. Мерсисайдці припинили тренування на клубній базі в Мелвуді. Гравцям "Ліверпуля" видадуть індивідуальні програми тренувань.

19:18 "Барселона" припинила тренування і будь-яку активність гравців в період зупинки чемпіонату Іспанії через коронавируса. Про це повідомляється на сторінці клубу в Twitter. Президент клубу Жозеп Бартомеу провів зустріч з гравцями, на якій розповів про ситуацію, що склалася.

"З огляду на ситуацію, що склалася, клуб діє відповідно до рекомендацій медичного персоналу і призупиняє всю діяльність", – йдеться в повідомленні каталонців.

Given the healthcare situation and according to the recommendations of the Club's medical staff, the first team has suspended all activity until further notice. pic.twitter.com/NpKMg9QfWP - FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2020

18:15 Керівництво Бундесліги повідомило, що всі матчі найближчого 26-го туру будуть скасовані, ті ж заходи прийняті і щодо другого дивізіону Німеччини. 16 березня відбудеться зібрання, на якому, швидше за все, приймуть рішення про припинення обох турнірів до 2 квітня.

17:55 Товариські матчі збірної України проти Польщі (27 березня, Хожув) і Франції (31 березня, Париж) будуть скасовані. Про це повідомляє видання Zbirna.

13:35 Керівництво англійської Прем'єр-ліги разом з Англійської футбольної лігою (EFL) і Футбольної асоціацією (FA) прийняло рішення скасувати всі професійні матчі на території країни до 4 квітня. Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

12:10. Ось і прийшов момент, коли УЄФА здався щодо проведення плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Вважай, до останнього УЄФА тягнув з єврокубками, але тепер і ЛЧ з ЛЕ перенесені на невизначений термін. Офіційно! Ліга чемпіонів зупинилася на стадії 1/4 фіналу, Ліга Європи же йде на паузу перед матчами-відповідями 1/8 фіналу

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: 👇 - UEFA (@UEFA) March 13, 2020

09:00. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 12 БЕРЕЗНЯ. Ще більш насичений день в плані протистояння "спорт проти коронавируса", де спорт все більше здає позиції. Все більше команд (цілими колективами) сідає на карантин, закривається чемпіонат Іспанії, а УЄФА вже за крок від повної зупинки єврокубків. Крім того через коронавируса на паузі також сезон в НХЛ і повністю скасований останній етап Кубка світу з біатлону. А під вечір позитивний текст на коронавірус здав тренер "Арсеналу" Мікель Артета, який став першим тренером команд вищих ліг Європи, яка заразилася COVID-19

00:32 Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета здав позитивний тест на Коронавірусние інфекцію. Тренувальний центр "Лондон Колні" закритий на карантин.

20:40 Скасовано етап Кубка світу з лижних гонок в Кенморі, який був запланований на 20-22 березня

19:42 В США Національна хокейна ліга офіційно призупинила проведення регулярного чемпіонату-2019/20.

18:49 Матчі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Реал" і "Ювентус" - "Ліон" перенесено на невизначений термін.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid , the following #UCL matches will not take place as scheduled.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course. - UEFA (@UEFA) March 12, 2020

17:38 Баскетболіст "Юти Джаз" Донован Мітчелл здав позитивний тест на коронавірус. Це вже третій випадок захворювання в цій команді НХЛ.

17:24 Всі команди НХЛ скасували ранкові тренування, заплановані на четвер. Причина – не нова ...

17:10 УЄФА у вівторок, 17 березня планує випустити заяву про перенесення фінальної частини Євро-2020 на 2021 рік. Причиною є епідемія коронавируса. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє авторитетне французьке видання L'Équipe.

L'UEFA qui doit réunir mardi les différentes composantes du football européen , devrait annoncer à cette occasion la suspension de la Ligue des champions et de la Ligue Europa , ainsi que le report de l'Euro à 2021 https://t.co/ UyUKdpr3k1 pic.twitter.com/pPRb619IVY - L'ÉQUIPE (@lequipe) March 12, 2020

16:59 У трьох футболістів "Лестера" виявлені симптоми коронавируса і зараз вони знаходяться в карантині. Цю інформацію підтвердив у себе в Twitter головний тренер "лисиць" Брендан Роджерс.

Brendan Rodgers: "We've had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We've followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad." pic.twitter.com/KZDXeRgzhT - Leicester City (@LCFC) March 12, 2020

16:42 Нападаючий італійської "Сампдорії" Маноло Габбьядіні заразився коронавірусів. Інформацію підтверджує клуб в офіційній заяві.

"У нього є деякі симптоми, але він відчуває себе добре. В даний час клуб активує всі процедури ізоляції, яких вимагає закон", – зробила офіційну заяву "Сампдорія".

16:29 Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду змушений залишитися в Португалії після того, як у його одноклубника Даніеле Лайки був виявлений коронавірус.

Роналду вирушив на Мадейру, щоб відвідати матір, яка нещодавно перенесла інсульт. У цей час у Лайки був виявлений вірус, через що всі гравці клубу були поміщені на карантин.

Планувалося, що Роналду повернеться в Турин в четвер, проте тепер він вирішив залишитися в Португалії.

16:15 У США скасували престижний тенісний турнір в Майамі після того, як мер округу Майамі-Дейд оголосив про надзвичайний стан в регіоні. Об'єднаний чемпіонат серії ATP Masters 1000 / WTA Premier Mandatory був запланований в календарі на 25 березня – 5 квітня.

Нагадаємо, раніше був скасований престижний турнір в Індіан-Уеллсі. На невизначений термін було відкладено також фінал і плей-офф Кубка Федерації, намічені на середину квітня.

Miami Open cancellato per il coronavirus https://t.co/wWeHhv4XAE - Sky Sport (@SkySport) March 11, 2020

15:54 Останній етап Кубка світу з біатлону, запланованого на 20-22 березня в Осло, скасований через коронавируса. Сезон закінчується в неділю, 15 березня.

Biathlon - L'étape d'Oslo est annulée 🔥🔥🔥🔥🔥



La décision vient de tomber, la municipalité d'Oslo a interdit l'organisation de la dernière étape de la coupe du monde de biathlon prévue du 20 au 22 mars. FIN DE SAISON CE DIMANCHE ... https://t.co/xZd6bF5HVV pic.twitter.com/iGHOxsidX7 - Ski Nordique - Biathlon - Ski Alpin (@SkiNordique_net) March 12, 2020

15:36 У вівторок, 17 березня, відбудеться нарада всіх членів УЄФА, на якому буде прийнято рішення про реакцію європейського футболу на активне поширення коронавируса на континенті. У відеоконференції повинні взяти участь всі 55 футбольних ассоціацій.Об це повідомляє офіційний сайт організації.

14:15 Один з фахівців британської гоночної команди "Макларен" здав позитивний тест на коронавірус COVID-19.Команда прийняла рішення знятися з Гран-прі Австралії, першого етапу сезону-2020 на Формулі-1, який запланований на ці вихідні.

Раніше повідомлялося, що австралійська влада готові скасувати Гран-прі в разі, якщо хоча б у одного з представників однієї з десяти команд Формули-1 буде виявлений коронавірус.

13:58 Шведська хокейна ліга перенесла плей-офф чемпіонату країни на 10 днів через коронавируса. З тієї ж причини не буде дограний чемпіонат Швейцарії. У ряді інших країн хокейний сезон також призупинено.

Нагадаємо, під питанням проведення головного хокейного турніру року – чемпіонату світу-2020 року, який повинен пройти в Швейцарії.

13:25. Іспанія - друга країна після Італії в Європі, яка закриває вищий дивізіон (і нижчі теж) свого чемпіонату. Ла Ліга офіційно оголосила про зупинку Приклади на невизначений термін. Більш того, на карантин йде весь мадридський "Реал". Через те, що коронавірус подвтерділся у гравця баскетбольної команди, то в ізоляцію подадает і футбольний колектив, який на базі контактує з баскетболістами

Nota informativa.



LaLiga acuerda la suspensión de la competición.



📝 https://t.co/RLVBEU6IUB pic.twitter.com/zd6IPA1Ukv - LaLiga (@LaLiga) March 12, 2020

13.00. Реагує на карантин в Україні і наш баскетбол - Суперліга Парі-Матч в чоловічому і жіночому чемпіонаті достроково завершені. А Фінал чотирьох Кубка України перенесено на вересень. Про розподіл призових місць в чемпіонаті України буде оголошено пізніше, інформує прес-служба національної федерації

12:45 за повідомленням авторитетного видання Marca, УЄФА розгляне можливість повного припинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи. На даний момент гри проходять переважно при порожніх трибунах через коронавируса, а вчора стало відомо про зараження вірусом футболіста "Ювентуса" Даніеле Лайки.

Нагадаємо, що сьогодні має відбутися поєдинок Ліги Європи "Вольфсбург" – "Шахтар", проведення якого, з огляду на всі обставини, також під питанням.

12:05 УЄФА просив "Рому" і "Інтер" відмовитися (!) Від участі в Лізі Європи через ситуацію з коронавірусів в Італії. Про це повідомив Telegram-канал "Ложа преси" з посиланням на італійське видання Il Messaggero. Обидві команди, як не дивно, відхилили прохання Союзу європейських футбольних асоціацій. Дивовижні речі!..

10:23. Всі матчі англійської Прем'єр-ліги і нижчих дивізіонів країни будуть проходити при порожніх трибунах. Їх трансляції в пабах також будуть скасовані, щоб уникнути скупчення людей в громадських місцях. Самі поєдинки пройдуть в заплановані дати і не будуть переноситися на більш пізній термін. Про це повідомляє видання Times.

9.45 Чемпіонський бій UFC Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюсон може бути скасований через коронавируса! Таку можливість допустив президент Об'єднаного бійцівського чемпіонату Дана Уайт. Поєдинок між росіянином і американцем повинен відбутися 18 квітня в Нью-Йорку в рамках турніру UFC 249. Відзначимо, що це вже п'ята спроба UFC організувати бій.

If it Tony vs Khabib gets cancelled because of Coronavirus, that will confirm that this match up is truly cursed and it'll be time to give up on this dream fight happening. - Michael Chiesa (@ MikeMav22) March 11, 2020

07:00. "Ювентус" та "Інтер" закриті на карантин. Команди зустрічалися один з одним 8 березня. Гравці і персонал клубів контактував з Лайки.

04.00. Національна баскетбольна асоціації (НБА) призупинила сезон після того, як у двох гравців був діагностований коронавірус.

NBA To Suspend Season Following Tonight 's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW - NBA (@NBA) March 12, 2020

00:15. КОРОТКИЙ ПІДСУМОК 11 БЕРЕЗНЯ. Коронавірус набирає обертів і вже по-справжньому проникає в футбол, а вірніше – в команди. Є перший заражений професійний футболіст в Німеччині, а під вечір інфекцію знайшли у захисника самого "Ювентуса" Даніеле Лайки (хоча що дивуватися, команда якраз з самого півночі Італії).

Крім цього, вже з'являється бардак і в єврокубках, особливо в Лізі Європи. Спочатку іспанська "Хетафе" відмовився їхати в Італію на перший матч 1/8 фіналу з "Інтером", а потім вже самі влади Іспанії не дозволили прилетіти в країну "Ромі" (на гру з "Севільєю"), так як обірвали всі авіасполучення з Італією. У підсумку ці матчі перенесені на більш пізній термін. У той же час в Україні оголошують карантин, який закриває від глядачів всі матчі УПЛ, а ВООЗ в цілому оголошує пандемію...

Тепер на карантині через коронавируса і один з кращих гравців світу - Кріштіану Роналду

23:50. Центральний захисник "Ювентуса" Даніеле Лайки здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Ювентуса

21:40. Уряд Квебеку прийняло рішення скасувати чемпіонат світу-2020 по фігурному катанню.

18:46. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про пандемію коронавируса в світі.

18:30. УЄФА через епідемію коронавируса прийняв рішення перенести гри 1/8 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Хетафе" і "Севілья" – "Рома" на більш пізній термін. Нова дата проведення цих матчів поки невідома.

18:00. 23-й і 24-й тури Прем'єр-ліги пройдуть без уболівальників. Офіційно про це буде оголошено найближчим часом. З відповідною заявою вже виступив донецький "Олімпік".

17:00. Влада України не чекають великої епідемії і "грають на випередження" - по всій країні введено карантин з обмеженням масових заходів. Таким чином заборонено проводити заходи з учасниками не більше 200 осіб. УАФ і УПЛ поки мовчать щодо матчів чемпіонату України, але вже зараз зрозуміло, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" - "Вольфсбург" в Харкові точно пройде без глядачів (УЄФА зараз в першу чергу спирається на національні директиви).

15:15. Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Севілья" – "Рома", швидше за все, буде перенесений. Римський клуб повідомив про те, що літак з командою не отримав дозвіл від місцевої влади на посадку на території Іспанії.

Найближчим часом УЄФА повідомить подробиці з приводу проведення гри, яка повинна була пройти 12 березня в Севільї без глядачів.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC - AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

14:37. А ось і він - перший німецький футболіст з коронавірусомю. У Бундеслізі 2 захворів захисник "Ганновера" Тімо Хуберс, який забивав у чемпіонаті ще минулої п'ятниці. Тепер Тімо йде на карантин, а весь "Ганновер" - на перевірку. У Німеччині за станом на зараз вже 1622 випадків зараження, 3 з яких - смертельні

Hannover's Timo Hübers tested positive for the Coronacirus this morning.



He has since gone into self-quarantine, whereas the rest of the squad and coaching staff will be tested. https://t.co/SbK2jDVzcW - Zach Lowy (@ZachLowy) March 11, 2020

13:10. Матч 28-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Манчестер Сіті" і "Арсеналом", який повинні були зіграти сьогодні, 11 березня, не відбудеться. Причина – повідомлення про те, що власник "Ноттінгем Форест" і "Олімпіакоса" Евангелос Марінакіс заразився коронавірусів.

13 днів тому "Олімпіакос" грав з "Арсеналом" в Лондоні в рамках Ліги Європи, тоді Марінакіс зустрічався з деякими гравцями і персоналом лондонського клубу. Наслідуючи медичним рекомендаціям, "Арсенал" і "Манчестер Сіті" вирішили, що слід відкласти проведення матчу, щоб повністю оцінити ситуацію і виключити ризики.

10:40. Франція нарешті визначилася щодо "товарняка" з Україною - зіграємо (поки так), але без глядачів. Матч на "Стад де Франс" пройде повністю при порожніх трибунах, хоча раніше французи думали пустити на футбол до 1 000 осіб.

Футбольний матч Україна - Франція проведуть без глядачів на стадіоні 😢 pic.twitter.com/TbvGCuLFho - Eugene (@ua_watcher) March 10, 2020

9:32. Іспанська "Хетафе" збунтувався проти поїздки на виїзний матч плей-офф Ліги Європи в Мілан проти італійського "Інтера". Іспанці готові прийняти технічну поразку за неявку на гру, аби не їхати в Італію.

ОНЛАЙН-КАРТА ЗАРАЖЕННЯ Коронавіруси В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

