Олімпіада під загрозою: ФБУ підтримала ФЛАУ через рішення Кабміну Гончарука

Федерація баскетболу України (ФБУ) підтримала заяву президента Федерації легкої атлетики (ФЛАУ) Ігоря Гоцула, який повідомив про скасування Міністерством молоді та спорту запланованого фінансування легкої атлетики напередодні олімпійського року.

У ФБУ повідомили, що також зіткнулися з подібною проблемою і не отримали запланованого фінансування на грудень поточного року, а також навели текст заяви Гоцула.

"Цілеспрямована підготовка до Олімпійських ігор, яка тривала до 18 грудня, на жаль, переривається. Саме сьогодні Міністерство молоді та спорту повідомило, що заплановане фінансування, яке вже було виділено на легку атлетику України, з великою вірогідністю виплачено не буде. Вже зараз сума, яка не гарантується до компенсації, складає приблизно 4,5 млн гривень. Навіть для такої успішної та сильної організації, як Легка атлетика України, – це велика і болюча сума. Тому від завтра ми скасовуємо всі навчально-тренувальні збори, які заплановано в Україні та скасовуємо фінансування на збори, які зараз тривають за кордоном (у Киргизії, Португалії, Туреччині, Польщі, Кенії), для наших провідних спортсменів", – сказав президент ФЛАУ.

Він також висловив надію на те, що ситуація буде виправлена. "Ми змушені піти на такий крок, адже не можемо дозволити собі збільшувати цей, не маючи жодних гарантій від Міністерства. Ми щиро сподіваємося, що найближчим часом ситуацію буде виправлено, фінансування буде відновлено, як і нашу цілеспрямовану роботу", – додав Гоцул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про так званий внутрішній дефолт. Кабмін заморозив виплати за всіма бюджетними програмами, окрім захищених статей, а держбюджет, за підсумками року, недоотримав 105 млрд грн.

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