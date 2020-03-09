Олімпіада-2020: у Греції прийняли надзвичайні заходи через коронавірус

Церемонія запалювання і передачі олімпійського вогню відбудеться в Олімпії без глядачів у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса.

Таку заяву зробила у понеділок, 9 березня пресслужба Національного олімпійського комітету Греції.

Запалення олімпійського вогню в Олімпії EPA-EFE

У церемонії, запланованій на 12 березня, візьмуть участь тільки близько 100 чоловік, акредитованих Міжнародним олімпійським комітетом і оргкомітетом Ігор в Токіо. При цьому церемонія буде не доступна для працівників ЗМІ.

Олімпійські ігри-2020 повинні пройти з 24 липня по 9 серпня в Токіо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, за яких умов Олімпіада-2020 може бути скасована. При цьому можливе скасування обійдеться Японії в 74,2 млрд доларів.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!