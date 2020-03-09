Головна Новини
9 березня • оновлено в 14:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Олімпіада-2020: у Греції прийняли надзвичайні заходи через коронавірус

1.2т
Читати матеріал російською

Церемонія запалювання і передачі олімпійського вогню відбудеться в Олімпії без глядачів у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса.

Таку заяву зробила у понеділок, 9 березня пресслужба Національного олімпійського комітету Греції.

Запалення олімпійського вогню в Олімпії

Запалення олімпійського вогню в Олімпії

EPA-EFE

У церемонії, запланованій на 12 березня, візьмуть участь тільки близько 100 чоловік, акредитованих Міжнародним олімпійським комітетом і оргкомітетом Ігор в Токіо. При цьому церемонія буде не доступна для працівників ЗМІ.

Олімпійські ігри-2020 повинні пройти з 24 липня по 9 серпня в Токіо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, за яких умов Олімпіада-2020 може бути скасована. При цьому можливе скасування обійдеться Японії в 74,2 млрд доларів.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Теми
Коронавірус Олімпіади-2020
Місце
Греція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Кингз
VS
Колорадо
Гости не проиграют
1.42 Сделать ставку
Эдмонтон
VS
Вегас
Победа хозяев
2.325 Сделать ставку
Виннипег
VS
Аризона
Победа хозяев
2.25 Сделать ставку
Баффало
VS
Вашингтон
Хозяева не проиграют
1.85 Сделать ставку
Денвер
VS
Милуоки
Тотал меньше 222,5 очка
1.89 Сделать ставку
Юта
VS
Торонто
Тотал больше 223,5 очка
1.90 Сделать ставку
Валенсия
VS
Аталанта
Победа Валенсии с форой (0)
2.14 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Тоттенхэм
Инд. тотал Лейпцига больше 1.5
1.58 Сделать ставку
Эйбар
VS
Реал Сосьедад
Победа Реала Сосьедад с форой (0)
1.83 Сделать ставку
Автомобилист
VS
Сибирь
Победа Автомобилиста
1.75 Сделать ставку