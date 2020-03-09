Олімпіада-2020: у Греції прийняли надзвичайні заходи через коронавірус

Церемонія запалювання і передачі олімпійського вогню відбудеться в Олімпії без глядачів у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса.
Таку заяву зробила у понеділок, 9 березня пресслужба Національного олімпійського комітету Греції.
Запалення олімпійського вогню в Олімпії
EPA-EFE
У церемонії, запланованій на 12 березня, візьмуть участь тільки близько 100 чоловік, акредитованих Міжнародним олімпійським комітетом і оргкомітетом Ігор в Токіо. При цьому церемонія буде не доступна для працівників ЗМІ.
Олімпійські ігри-2020 повинні пройти з 24 липня по 9 серпня в Токіо.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, за яких умов Олімпіада-2020 може бути скасована. При цьому можливе скасування обійдеться Японії в 74,2 млрд доларів.
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