Олімпіада-2020 під загрозою через коронавірус

Спалах епідемії коронавірусу поставив під загрозу проведення літньої Олімпіади-2020 в Токіо.

Про це повідомляє Independent з посиланням на заяву колишнього віцепрезидента МОК і експрезидента Всесвітнього антидопінгового агентства Діка Паунда.

Паунд повідомив, що рішення про проведення Олімпіади в Японії повинні прийняти не пізніше кінця травня. Організаторам належить визначити, чи знаходиться коронавірус під контролем. На даний момент через швидке поширення вірус можуть кваліфікувати як пандемію.

Оргкомітет Олімпіади-2020 стурбований коронавірусом twitter.com

Колишній чиновник, а нині експерт також підкреслив, що якщо Олімпійські ігри не будуть проведені в Токіо, то їх взагалі скасують, оскільки дуже складно за короткий термін підготуватися до такого масштабного заходу.

Відзначимо, що станом на 25 лютого від коронавірусу помер четвертий пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогама (Японія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво УЄФА підтвердило загрозу скасування Євро-2020 з футболу, якщо коронавірус буде поширюватися по континенту.

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