Олійник здобув важку перемогу над Вердумом в UFC 249

Український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олексій Олійник, який 6 років тому прийняв російське громадянство, добув непросту перемогу над досвідченим Фабрісіо Вердумом на турнірі UFC 249.

Олійник - Вердум

Олійник впевнено розпочав зустріч, просто знищивши бразильця, який нічого не міг зробити в захисті і пропустив дуже багато ударів. Запал Олійника на цьому закінчився. У другій п'ятихвилинці Ведрум зміг провести тейкдаун.

Олійник - Вердум

У вирішальному раунді Вердум повністю домінував: сильно повозив Олійника в партері і кілька разів був близький до сабмішену, проте судді скандально проігнорували перевагу бразильського бійця, віддавши перемогу росіянину.

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Нагадаємо, що Олійник народився і жив в Харкові. У листопаді 2014 року його перед боєм в США проти американця Джареда Рошолта вийшов на зважування в майці із зображенням президента РФ Володимира Путіна

Нагадаємо, що Олійника жорстко побили в першому ж бою за Росію.

Раніше Олексій назвав протестуючих в 2014 році на Майдані Незалежності "стадом"