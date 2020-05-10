Головна Новини
10 травня • оновлено в 10:20
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Олійник здобув важку перемогу над Вердумом в UFC 249

2.8т
Читати матеріал російською

Український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олексій Олійник, який 6 років тому прийняв російське громадянство, добув непросту перемогу над досвідченим Фабрісіо Вердумом на турнірі UFC 249.

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник впевнено розпочав зустріч, просто знищивши бразильця, який нічого не міг зробити в захисті і пропустив дуже багато ударів. Запал Олійника на цьому закінчився. У другій п'ятихвилинці Ведрум зміг провести тейкдаун.

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

У вирішальному раунді Вердум повністю домінував: сильно повозив Олійника в партері і кілька разів був близький до сабмішену, проте судді скандально проігнорували перевагу бразильського бійця, віддавши перемогу росіянину.

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

Нагадаємо, що Олійник народився і жив в Харкові. У листопаді 2014 року його перед боєм в США проти американця Джареда Рошолта вийшов на зважування в майці із зображенням президента РФ Володимира Путіна

Нагадаємо, що Олійника жорстко побили в першому ж бою за Росію.

Раніше Олексій назвав протестуючих в 2014 році на Майдані Незалежності "стадом"

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Особа
Олексій Олійник
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
12
0
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дурачки, а почему предатель? по меньшей мере, миллион ваших сограждан имеет польские, венгерские, румынские, русские, американские, иальянские и прочие паспорта... они все предатели?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Это не он предал Украину. Это Украина предала его. Майданное стадо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Северг Олег
Северг Олег
Молодец Алексей ! Гордость Украины и России !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Hard Legion
VS
NaVi
Победа Hard Legion с форой в +6,5 раунда на первой карте
1.68 Сделать ставку
Envy
VS
100 Thieves
Победа Envy с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
FURIA
VS
Team Liquid
Победа FURIA
2,15 Сделать ставку
Dignitas
VS
Complexity
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
Team Vitality
VS
Heretics
Победа Heretics
2,50 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
ENCE
VS
Astralis
Победа ENCE с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Unique
VS
Nemiga
Победа Nemiga с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Winstrike
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.55 Сделать ставку
forZe
VS
Gambit Youngsters
Победа forZe
1.55 Сделать ставку