Олійник - Вердум: де дивитися бій UFC 249

Інші види спорту 19:39, 5.05.2020 Оновлено: 20:09, 5.05.2020

У суботу, 9 травня, на арені "VyStar Veterans Memorial Arena" у Джексонвіллі, США, відбудеться бій між Олексієм The Boa Constrictor Олійником (58-13-1) та бразильцем Фабрісіо Vai Cavalo Вердумом (23-8-1).

Олійник - Вердум
MMA News

3-раундовий поєдинок 42-річних бійців змішаних єдиноборств (ММА) у рамках Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) пройде на турнірі UFC 249.

Пряма трансляція розпочнеться 10 травня, о 5:00 ранку за київським і московським часом і буде доступна на американських телеканалах UFC TV, ESPN +, британському BT Sport Box Office, а також на російському РЕН ТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Олійник народився в Харкові, однак 5 років тому прийняв російське громадянство.

В одному зі своїх інтерв'ю боєць пошкодував, що "Беркут" на Майдані не "перекосив це стадо".

У листопаді 2014 року Олійник перед боєм у США проти американця Джареда Рошолта вийшов на зважування в майці із зображенням президента РФ Володимира Путіна. Бійця жорстко побили в першому ж бою за Росію.

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