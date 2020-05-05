Головна Новини
6 травня • оновлено в 07:27
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Олійник - Вердум: де дивитися бій UFC 249

1.6т
Читати матеріал російською

У суботу, 9 травня, на арені "VyStar Veterans Memorial Arena" у Джексонвіллі, США, відбудеться бій між Олексієм The Boa Constrictor Олійником (58-13-1) та бразильцем Фабрісіо Vai Cavalo Вердумом (23-8-1).

Олійник - Вердум

Олійник - Вердум

MMA News

3-раундовий поєдинок 42-річних бійців змішаних єдиноборств (ММА) у рамках Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) пройде на турнірі UFC 249.

Пряма трансляція розпочнеться 10 травня, о 5:00 ранку за київським і московським часом і буде доступна на американських телеканалах UFC TV, ESPN +, британському BT Sport Box Office, а також на російському РЕН ТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Олійник народився в Харкові, однак 5 років тому прийняв російське громадянство.

В одному зі своїх інтерв'ю боєць пошкодував, що "Беркут" на Майдані не "перекосив це стадо".

У листопаді 2014 року Олійник перед боєм у США проти американця Джареда Рошолта вийшов на зважування в майці із зображенням президента РФ Володимира Путіна. Бійця жорстко побили в першому ж бою за Росію.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
UFC
Особа
Олексій Олійник
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
Godsent
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Nemiga
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
1.65 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Unique
Победа Team Spirit с форой в -5,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
forZe
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.95 Сделать ставку
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку