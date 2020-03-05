Відомий український шахіст Станіслав Богданович і його дівчина – 18-річна українська шахістка Олександра Вернігора знайдені мертвими в Москві, повідомляє Telegram-канал 112.

Олександра Вернiгора (2015 рік)

18-річна Вернiгора була професійною шахісткою і перебувала в рейтингу ФІДЕ (1861-е місце). Богданович був міжнародним майстром із шахів, ставав чемпіоном України зі швидких шахів у 2013 році.

Богданович потрапив у базу "Миротворця", за те, що зіграв за Росію в інтернет-матчі проти України на одній із популярних платформ.

Станіслав Богданович wikipedia.org

Тіла виявив батько дівчини, коли прийшов додому. За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяючий газ. Поруч із тілами знайдено повітряні кульки, які були наповнені закисом азоту.

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