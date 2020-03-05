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6 березня • оновлено в 00:52
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Олександра Вернігора і Станіслав Богданович знайдені мертвими в Москві

7.6т
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Відомий український шахіст Станіслав Богданович і його дівчина – 18-річна українська шахістка Олександра Вернігора знайдені мертвими в Москві, повідомляє Telegram-канал 112.

Олександра Вернiгора (2015 рік)

Олександра Вернiгора (2015 рік)

18-річна Вернiгора була професійною шахісткою і перебувала в рейтингу ФІДЕ (1861-е місце). Богданович був міжнародним майстром із шахів, ставав чемпіоном України зі швидких шахів у 2013 році.

Богданович потрапив у базу "Миротворця", за те, що зіграв за Росію в інтернет-матчі проти України на одній із популярних платформ.

Станіслав Богданович

Станіслав Богданович

wikipedia.org

Тіла виявив батько дівчини, коли прийшов додому. За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяючий газ. Поруч із тілами знайдено повітряні кульки, які були наповнені закисом азоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
шахи
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Ххлом больше,ххлом меньше-пиххх уй:))))
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Livesey David
Livesey David
Умение играть в шахматы ещё не говорит о большом уме.
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