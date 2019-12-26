Олександр Ємельяненко зухвало відповів на виклик Кадирова

Боєць змішаного стилю (MMA) Олександр Ємельяненко прийняв виклик на поєдинок від глави Чечні Рамзана Кадирова, порадивши тому готувати рукавички.

"Я приймаю твій виклик Рамзан! Я готовий з тобою по боксувати. Готуй рукавички! Час, число я надаю тобі на вибір. Коли?", - написав боєць у себе в Instagram ..

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров викликав Ємельяненка на бій 21 грудня. Він зазначив, що побитися зі спортсменом останнім часом бажають "всі, кому не лінь", і тому вирішив зробити те ж саме.

Нагадаємо, що 29 листопада Олександр Ємельяненко здобув перемогу над пауерлифтером Михайлом Кокляєвим в найбільш очікуваному бою року в Росії.

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