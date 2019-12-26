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27 грудня • оновлено в 00:41
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Олександр Ємельяненко зухвало відповів на виклик Кадирова

2.7т
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Боєць змішаного стилю (MMA) Олександр Ємельяненко прийняв виклик на поєдинок від глави Чечні Рамзана Кадирова, порадивши тому готувати рукавички.

"Я приймаю твій виклик Рамзан! Я готовий з тобою по боксувати. Готуй рукавички! Час, число я надаю тобі на вибір. Коли?", - написав боєць у себе в Instagram ..

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров викликав Ємельяненка на бій 21 грудня. Він зазначив, що побитися зі спортсменом останнім часом бажають "всі, кому не лінь", і тому вирішив зробити те ж саме.

Нагадаємо, що 29 листопада Олександр Ємельяненко здобув перемогу над пауерлифтером Михайлом Кокляєвим в найбільш очікуваному бою року в Росії.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Олександр Емельяненко Рамзан Кадиров
Місце
Росія
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Желаю, что бы Емельяненко переломал этой нечисти поганой все кости. А главное, что бы шею сломал. Но клип плохой. Нужно было не боксировать в эфире, это оставляет после вполне явного оскорбления привкус товарищеского матча. Сам Емельяненко гнида и шовинист. Насколько я помню, он подписал обращение под Крымом. Но если он уложит Рамзана - уже не даром жил. ..... Ну, педерасты Кадровские, придете меня убивать? Я извиняться как Зеленский не стану. И я не Шакуров и не Шевчук. Ко мне можно таки приехать. Приезжайте сразу втроем. Двое из вас, независимо от результата, точно в украинской земле полягут. А если не повезет, то и все ляжете, суки, кадыровские
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор, Слава Великому сыну Великого Чеченского народа, Джохару Мусаевичу Дудаеву! Слава Ичкерии! Смерть РФ!
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