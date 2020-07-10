Олександр Ємельяненко: Федю понесло, нам краще жити окремо

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко заявив, що не потребує сьогодні підтримки старшого брата Федора, з яким його об'єднує лише прізвище.

Обидва спортсмени вже давно не спілкуються, а час від часу влаштовують публічні конфлікти через пресу або в соціальних мережах.

"Я поважав старшого брата і зараз його поважаю, просто в якийсь момент я перенаситився тим, що він в груди себе б'є. Федю понесло. В якийсь момент я зрозумів, що нам краще жити, розвиватися і рухатися окремо один від одного. Я ні в чому не потребую, він замість мене на ринг вийде, нічого для мене не зробить. Багато випадків, коли брат знаходиться набагато далі, ніж якийсь друг, за поглядами, життєвим ідеалам, обставинам. Що нас з ним об'єднує? Та нічого. Батьки та спільне прізвище", – розповів Ємельяненко-молодший в інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федір Ємельяненко заявив, що молодший брат для нього мертвий. Українського боксера Олександра Усика порівняли з Олександром Емельяненко через зовнішній вигляд.