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18 вересня • оновлено в 15:00
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"Огидно": жорстке відео з Хабібом спровокувало міжнародний скандал

2.3т Читати матеріал російською

Зоозахисна організація "Люди за етичне ставлення до тварин" (PETA) різко розкритикувала чемпіона UFC росіянина Хабіба Нурмагомедова через відео, де він у віці 9 років бореться з ведмедем.

Глава організації РЕТА Еліза Аллен звернулася з листом до керівництва UFC.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

"Ми закликаємо UFC переглянути свої взаємини із Нурмагомедовим до тих пір, поки він не покаже зміни в своїй поведінці з тваринами й не почне ставитися до них з повагою, як вони того заслуговують. Боротьба з прив'язаним ведмедем — це огидна поведінка, яка говорить про відсутність поваги до тварин. У Росії дитинчат ведмедів відбирають у матерів, замикають у клітках, б'ють, щоб потім використовувати для "боксу", "танців" та інших архаїчних форм розваги. PETA закликає Нурмагомедова займатися боротьбою тільки з людьми, які на це згодні", — йдеться в листі, повідомляє BloodyElbow.com.

Зазначимо, що в мережі є відео, на якому маленький Хабіб бореться із ведмедем. Батько спортсмена розповів, що запис був зроблений у Махачкалі, коли хлопцю було 9 років.

Ще один ролик, на якому вже дорослий Нурмагомедов проводить спаринг із ведмедем, був викладений у мережу в квітні 2019 року. Підкреслимо, що в обох випадках тварина перебувала на ланцюгу, до того ж Хабіб має справу з ведмедем-дитинчам.

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Користувачі обурені показним "героїзмом" російського спортсмена, вимагаючи припинити знущання над тваринами. "Хабіба на ланцюг посадити, разом із його батьком... Куди ж зникли зоозахисники?", "Як завжди натовпом на ведмедика", "Поверніть ведмедя в ліс і прийдіть до нього на "спаринг" через рік чи два. Тільки без нашийників і канатів. Ну якщо хочете, на себе одягайте і нашийник, і канат", — гнівно пишуть в коментарях люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зустрівся з Хабібом і висловився про удушення американського спортсмена.

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Особа
Хабiб Нурмагомедов
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Иванов Иван
Иванов Иван
Вы ебнулись обоз!!!))))))
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